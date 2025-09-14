中職》江承諺包辦隊史首勝、百勝 坦言沒想拚無安打

單場MVP江承諺與女兒跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹江承諺今投一休四狀態下，仍交出5局好投，幫助球隊1:0擊敗富邦悍將，這是台鋼隊史第100勝，而台鋼隊史首勝、百勝，勝投都是江承諺。

投滿5局用62球、無失分，6次三振且未被擊出任何安打。6局上，台鋼推出伍祐城接替登板，後續施子謙、陳柏清和林詩翔力保不失，合力讓富邦團隊僅出現2支安打。

5局投完未被敲安，江承諺坦言，由於賽前就設定投5局，並沒有拚紀錄的想法。江承諺說：「也沒有特別看計分板，沒有拚紀錄想法。這應該是第3次投一休四，個人覺得有點還在疲勞期，但球隊有需要，當然還是盡量幫助球隊。」

首勝、百勝都是他，江承諺坦言有運氣成分，球隊贏球較重要。對於絕佳的近況，江承諺說：「每天其實都做差不多的事，上半季比較起伏，但還是要調整好，讓教練調度。」

江承諺也說，投手群隊友其實都很辛苦，自己希望盡量少失分，他也喊話：「知道剩下的賽程辛苦，希望不管是學長還是學弟，大家一起拚到最後一場，有季後賽當然最棒，若沒能晉級，也會事很有收穫的一年。」

