體育 棒球 旅外

日職》睽違485天的一軍勝投 宋家豪登上英雄台高喊：超棒的！

2025/09/14 20:56

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天對戰羅德，後援1局無失分，幫助球隊以5：1贏球，本季首勝開胡，這也是他睽違485天的勝投。宋家豪賽後登上英雄訪問台用日語高喊：「超棒的！」

樂天在前4局取得4：1領先，宋家豪在5局上登板，連續2天出賽，一上來就三振掉山本大斗和藤岡裕大，之後再讓山口航輝敲出左外野飛球遭接殺，只用10球就投出三上三下，順利完成投球任務。總計宋家豪後援1局無安打無失分，最快球速達149公里，賽後防禦率降至3.18。

樂天終場以5：1擊敗羅德，宋家豪收下本季首勝開胡，這也是他自2024年5月17日對歐力士比賽以來，相隔485天後再度拿下勝投。

宋家豪今年2月他接受了右膝手術，歷經休養和復健後，直到8月29日才重返一軍，宋家豪賽後受訪坦言，能夠在球季末復出，要非常感謝為他動刀的醫師、隊醫以及訓練師們的幫忙和支持。

宋家豪也透露，自己在復健在復健期間，他透過觀看一軍比賽激勵自己，也督促自己要努力，早一天回來幫助球隊。儘管透過強化上半身，讓他的球威有所提升，但宋家豪仍表示：「我覺得還能夠再進步。」

