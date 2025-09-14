晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊世錦賽》黃筱雯擊退美國勁敵封后 生涯累積3金寫台灣紀錄

2025/09/14 20:08

黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕奧運拳擊銅牌女將黃筱雯今在WB世界錦標賽女子54公斤級金牌戰，以4：1擊敗美國女將佩芮茲（Yoseline Perez），奪下金牌，同時也是台灣首位在世錦賽摘下3面金牌的拳擊選手。

2019、23年兩度在世錦賽摘金的黃筱雯，去年巴黎奧運因滑倒遺憾止步16強，但她在去年底世界拳總年終賽的女子54公斤級摘下金牌，證明自己在國際上的競爭力。不過，今年黃筱雯狀況下滑，近9個月在國際賽沒有成績，教練劉宗泰也提高她的訓練強度，如今總算在世錦賽收到成效。

這次黃筱雯在世錦賽過關斬將，分別擊敗日本小將國府縞鈴、蒙古女將奧雲策格、墨西哥女將吉兒艾隆索，闖進4強，昨在4強戰以5：0輕取南韓勁敵林愛智，摘下金牌戰門票，要挑戰成為台灣拳擊史上首位在世錦賽摘下3金的選手。

今天和美國女將佩芮茲（Yoseline Perez）爭金，對方身材雖矮了黃筱雯一截，但攻勢相當積極，好在黃筱雯也沒因此被打亂節奏，多次有效攻擊讓她在第1回合拿下3個10分暫時領先，可惜第2回合對手取得3個10分扳回一城，但最後一回合她穩住陣腳，最終以4：1獲勝，生涯第3面世錦賽金牌到手。

黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）

黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中