拳擊世錦賽》黃筱雯擊退美國勁敵封后 生涯累積3金寫台灣紀錄

黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕奧運拳擊銅牌女將黃筱雯今在WB世界錦標賽女子54公斤級金牌戰，以4：1擊敗美國女將佩芮茲（Yoseline Perez），奪下金牌，同時也是台灣首位在世錦賽摘下3面金牌的拳擊選手。

2019、23年兩度在世錦賽摘金的黃筱雯，去年巴黎奧運因滑倒遺憾止步16強，但她在去年底世界拳總年終賽的女子54公斤級摘下金牌，證明自己在國際上的競爭力。不過，今年黃筱雯狀況下滑，近9個月在國際賽沒有成績，教練劉宗泰也提高她的訓練強度，如今總算在世錦賽收到成效。

這次黃筱雯在世錦賽過關斬將，分別擊敗日本小將國府縞鈴、蒙古女將奧雲策格、墨西哥女將吉兒艾隆索，闖進4強，昨在4強戰以5：0輕取南韓勁敵林愛智，摘下金牌戰門票，要挑戰成為台灣拳擊史上首位在世錦賽摘下3金的選手。

今天和美國女將佩芮茲（Yoseline Perez）爭金，對方身材雖矮了黃筱雯一截，但攻勢相當積極，好在黃筱雯也沒因此被打亂節奏，多次有效攻擊讓她在第1回合拿下3個10分暫時領先，可惜第2回合對手取得3個10分扳回一城，但最後一回合她穩住陣腳，最終以4：1獲勝，生涯第3面世錦賽金牌到手。

