中職》味全龍7：1勝統一獅中止4連敗 葉君璋：難得啊！

味全龍中止4連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍今天提前換下只投2局的曹祐齊，靠新洋投鎛銳中繼4局穩住局面，配合吉力吉撈．鞏冠、曾聖安、朱育賢相繼開砲轟下5分拉開比數，以7：1擊敗統一獅中止4連敗，總教練葉君璋如釋重負地苦笑說：「難得啊！」

曹祐齊先發2局失1分，被打2支安打還有2次保送，用29球僅15個好球，味全提前在第3局推出鎛銳，他用61球投4局無失分，打線也適時提供支援，吉力吉撈．鞏冠6局上轟陽春彈把領先擴大為3：1，朱育賢、曾聖安7局上各轟1發2分彈拉開比數。

葉君璋指出，鎛銳的登板在計劃外，看得出曹祐齊的狀況很不好，控球與球速都沒出來，如果按照正常情形，曹祐齊至少會投5局，可能因為球隊處於連敗有些壓力，既然當時球隊還是領先，覺得是鎛銳上場的最佳時機，鎛銳也沒讓大家失望。

味全本週前4場都沒贏，葉君璋認為，那4場其實都有機會贏球，主要是投手經常會在某1局突然出狀況，投手的狀態也決定比賽的走向，投手教練的換投時機要再積極一點，「就像今天這樣，只要覺得不對，就可以換。」

味全龍先發投手曹祐齊。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳志曲攝）

味全龍鎛銳接替投球。（記者陳志曲攝）

味全龍吉力吉撈．鞏冠。（記者陳志曲攝）

味全龍曾聖安。（記者陳志曲攝）

味全龍朱育賢。（記者陳志曲攝）

統一獅吞敗。（記者陳志曲攝）

統一獅林佳緯。（記者陳志曲攝）

統一獅陳聖平。（記者陳志曲攝）

