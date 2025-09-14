屏東縣長盃排球錦標賽鏖戰三天 社會組今先分勝負

屏東縣縣長盃排球錦標賽，在縣立內埔國民中學排球場熱鬧開打。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為培育屏縣新一代的排球好手，屏東縣政府從昨天開始一連3天舉辦「屏東縣縣長盃排球錦標賽」，於內埔國中開賽，今年共84支隊伍報名，吸引逾千名選手參賽，匯集各排球隊伍齊聚一堂切磋球技。

本屆賽事共分為社會男女子組（分9人制及6人制）、高中男女子組、國中男女子組、國小六年級男女童組及國小五年級男女童組共12個組別。上週六於四校同時開打，高國中小的四強隊伍，將於內埔國中分出高下。

社會組的比賽則是昨天就已分勝負，社男九人制冠軍「大猛將洗車PARTY」、亞軍「爽動」、季軍「金剛狼」、第4名「瑪家鄉壯年組」、第5名「莎卡蘭隊」、第6名「內埔排協」；社男6人制冠軍「千森機械」、亞軍「出校門勁葉店」、季軍「鯤海盈」、第4名「屏榮高中」、第5名「吉泰釣場」、第6名「菈賽德」；社女6人制冠軍「Champions冠軍隊」、亞軍「629燒烤」、季軍「菈賽德」。

屏縣府指出，排球運動重視技術更注重團隊戰術運用還有選手臨場快速反應力以及堅持到底精神，近年屏東基層學校排球隊伍發展興盛，尤其國小隊伍繁多，像是今年崇蘭、佳義、萬丹及霧台國小在中華盃國小師生排球賽均奪佳績，崇蘭國小更榮獲亞軍；新園國中女子排球隊獲得上學年國中排球甲級聯賽（JHVL）季軍殊榮；枋寮高中女子排球隊於今年玉山莒光盃中等學校排球賽獲亞軍，凸顯基層隊伍投入心血發展排球運動。

屏縣府表示，運動部已於9月9日正式掛牌，首任部長李洋也特別強調要培養運動風氣，縣府將持續推動四級五區體育人才培育政策建構完善的訓練環境，改善訓練設施、軟硬體資源，使體育運動成為學生成長的重要力量，像縣長盃排球錦標賽就提供縣內各校排球隊交流平台，並期許選手在舞台挑戰自我。

