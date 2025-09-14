晴時多雲

全運會射擊》巴黎奧運國手劉宛渝勇奪1金、1銀 盼世錦賽站上頒獎台

2025/09/14 20:37

114年全運會女子雙不定向飛靶賽事，銀牌劉宛渝（左起）、金牌徐曉如、銅牌林怡君。（取自全運會官網）114年全運會女子雙不定向飛靶賽事，銀牌劉宛渝（左起）、金牌徐曉如、銅牌林怡君。（取自全運會官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年全國運動會射擊項目今落幕，巴黎奧運國手劉宛渝此次在女子組不定向飛靶射下金牌、雙不定向飛靶項目拿下銀牌，本屆總計拿下1金、1銀，接下來將備戰下月的世錦賽。

劉宛渝去年在巴黎奧運首度踏上五環殿堂，最後止步資格賽，今年在國際賽表現不俗，在4月的世界盃布宜諾斯艾利斯站拿下混合團體金牌、女子組銅牌，6月於中國舉行的飛靶亞洲盃同樣再收下混團金牌、女子銅牌。

劉宛渝代表嘉義市參加全運會，在9日登場的不定向飛靶賽事先射下金牌，今在雙不定向飛靶項目第一盤失常，僅射下13分，不過隨後漸入佳境，後四盤繳出25分、20分、23、23分，以總分104分收下銀牌，代表新北市出賽的徐曉如以112分勇奪金牌，成功締造6連霸，代表桃園市出賽的奧運「五朝元老」林怡君拿下銅牌。

劉宛渝指出，結束8月在哈薩克的亞錦賽後回台調整的時間不多，今天雖然首盤狀態不佳，但透過盤間休息空檔調整找回節奏，「堅持住，不管最後一盤怎麼樣，把能做的做出來，比賽還沒結束都不會放棄。」

劉宛渝接下來將參加10月在希臘舉辦的世錦賽，她表示，每一場國際賽都是檢視不足、調整自己的機會，也會為自己設定目標，希望這次世錦賽能站上頒獎台，持續備戰明年的名古屋亞運。

劉宛渝。（取自全運會官網）劉宛渝。（取自全運會官網）

