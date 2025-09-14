狂野隊奪新北市長盃原民棒球賽2連霸 賽會MVP林浩瑋表現搶眼

114年度新北市長盃原民棒球賽前3名隊伍合影。 （新北市原民局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局主辦的114年度市長盃原住民族棒球錦標賽，集結全國11支隊伍，經過2天激戰，最終由狂野隊拿下冠軍，完成2連霸，其中投手林浩瑋拿下賽會MVP與三振獎，表現搶眼，基隆達路岸隊、原動力工程隊分別名列亞、季軍。

冠軍戰由狂野隊對上基隆達路岸隊，1局上半，基隆達路岸隊靠著俎品辰1支關鍵安打，成功帶回隊友得分，建立領先優勢，3局下半，狂野隊利用快速跑壘以及高飛犧牲打，成功將比分追至2比2平手，4局下半，狂野隊展開強烈反擊，接連安打攻占壘包，最終以5比2奪冠。

此屆賽事大會MVP與三振獎都是林浩瑋；金手套獎：黃紹恩；安打獎：盧彥祖；打點獎：俎品辰。

新北市原民局主秘吳國譽表示，新北市市長盃原住民族運動系列賽事自8月的籃球邀請賽熱血開打後，緊接著舉辦此次棒球錦標賽，接下來9月還有2場賽事，分別為9月20日的傳統射箭邀請賽，於鹿角溪傳統射箭場舉辦；27、28日的慢速壘球邀請賽，於重新棒、壘球場舉辦，邀請民眾到場觀賽，感受原住民運動的魅力。

114年度新北市長盃原民棒球賽，狂野隊投手林浩瑋（右）拿下賽會MVP與三振獎，原民局主秘吳國譽（左）頒獎合影。（新北市原民局提供）

