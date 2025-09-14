晴時多雲

拳擊》賴清德總統致電祝賀 黃筱雯勇奪世錦賽金牌

2025/09/14 20:57

黃筱雯（左2）打下世界拳擊錦標賽女子54公斤級金牌。（運動部提供）黃筱雯（左2）打下世界拳擊錦標賽女子54公斤級金牌。（運動部提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕黃筱雯在英國利物浦參與2025年世界拳擊錦標賽，女子54公斤級連日奮戰勇奪金牌，賴清德總統第一時間獲悉捷報，旋即拍發賀電，祝賀選手與教練團的優異表現，肯定全隊以堅毅精神為國爭光。

我國拳擊代表隊成員皆為2026年名古屋亞洲運動會以及黃金計畫培訓隊選手，經歷長期培訓，在最高層級競技舞台展現平日苦練的成果，而黃筱雯一路穩紮穩打，過關斬將順利摘金，不但為我國贏得榮耀與掌聲，也替明年亞運增添奪牌信心。

運動部表示，拳擊同為我國競技運動的重點發展種類，本屆代表隊自陳念琴13日先於女子65公斤級打下銅牌後，再由黃筱雯於女子54公斤級勇奪金牌，此次佳績繼我國射箭隊及滑輪溜冰隊自運動部於今年9月9日成立起接連鍍金，接續再於單項運動世界錦標賽締造金喜，可說捷報連連。

運動部強調，拳擊近年來頻頻在國際舞台嶄露頭角，逐漸成為國人關注的運動，未來將持續挹注資源，提供選手完善的訓練及後勤支援，並積極落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育等六大方向，期盼完善我國運動環境，並讓更多運動員能在世界舞台展現實力，續寫榮耀新篇章。

