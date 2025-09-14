晴時多雲

拳擊世錦賽》黃筱雯3度摘金 教練：沒人再懷疑她實力

2025/09/14 21:26

黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）黃筱雯拿下生涯第3面世錦賽金牌。（拳擊協會提供）

〔中央社〕台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在WB拳擊世錦賽女子54公斤級決賽，以4比1擊敗美國勁敵培瑞斯如願摘金，教練劉宗泰賽後感動地說：「世錦賽第3金了，應該沒人懷疑她的實力了。」

黃筱雯在世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度舉辦的世界錦標賽，從16強打好打滿一路過關斬將，今天決賽對上美國好手培瑞斯（Yoseline Perez），首局展現實力，獲得3名裁判給了10分，取得些微優勢。

不過前2回合結束，雙方積分戰成1比1平手，決勝第3回合，黃筱雯靠著較佳的體力以及主動出拳，再度獲得3名裁判肯定給了10分，最終就以4比1積分獲勝。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時表示，儘管首回合取得領先，但在第2回合開打前，「我就跟筱雯說，不論結果怎樣，勝負一定都在第3回合，對手的拳很重，筱雯被打到就會很明顯，所以我跟她說第3回合絕對要主動出擊。」

劉宗泰指出，第3回合筱雯的體能狀態還保持不錯，可以做出前、後刺探步的動作去嚇對手，加上主動出擊也打亂體能已經下滑的對手步調，整體來說，3回合的戰術都做得非常好。

劉宗泰感慨地說：「這面金牌真的不容易，尤其拳擊差點被奧運趕出去，現在有新的組織來舉辦世錦賽，筱雯就拿到史上首面金牌，加上她6年來拿3金，現在應該不會有人再說她是幸運才奪金了。」

從去年WB年終賽後，黃筱雯狀態直線下滑，參加所有比賽都沒有挺進過4強，劉宗泰透露，在這樣掙扎的情況下，「我們2個人情緒都不是太好，訓練時難免口氣不好，但我們還是努力堅持下來。」

劉宗泰表示，拿到世錦賽金牌就會獲得年終賽資格，「不過我們還會考慮一下，如果有積分就會去打，不然就會以明年亞運為主，畢竟以筱雯這樣等級的選手，不需要太常打一般的賽事。」

