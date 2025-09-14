晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「以前總是能壓制他」巨人王牌韋伯有不祥預感：這次被大谷修理了

2025/09/14 22:40

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天敲出本季第49轟，巨人王牌韋伯（Logan Webb）成為苦主，他賽後受訪坦言，自己不祥的預感果然成真了，這次換他被大谷「修理」。

韋伯今天主投4局挨10安，包含大谷翔平的陽春砲，狂失6分追平本季單場新高，另有5次三振和2次保送，防禦率漲至3.34，球隊最終以7：13不敵衛冕軍道奇，韋伯也苦吞本季第10敗。

這是道奇本季第2度單場從韋伯手中攻下6分，上一次是在7月11日，在那之後韋伯曾調整配球策略，他今年高度依賴伸卡球，使用率高達34.8%，根據Statcast數據顯示，「Run Value」高達+12，是他所有球路中最佳的，不過他在這場比賽僅投了8顆伸卡球，創下自2020年7月31日以來的單場最低比例。

韋伯此役以滑球與變速球為主，但成效不彰，韋伯也坦言，自己對上道奇打線太多次，已經被研究透徹了。韋伯本季曾對戰道奇3場，防禦率高達7.71。

大谷翔平在3局上砲轟巨人強投韋伯的失投伸卡球，扛出中外野方向陽春砲，本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打。

韋伯賽後談到大谷的全壘打時表示，「大谷首打席就靠著內野安打上壘，當時自己就有不祥的預感。我過去用伸卡球多次壓制住他，但當你太常依賴同一種球路，終究會被這種頂尖打者修理。」

大谷翔平從巨人王牌韋伯手中敲出本季第49轟。（美聯社）大谷翔平從巨人王牌韋伯手中敲出本季第49轟。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中