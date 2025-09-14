MLB》「以前總是能壓制他」巨人王牌韋伯有不祥預感：這次被大谷修理了

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天敲出本季第49轟，巨人王牌韋伯（Logan Webb）成為苦主，他賽後受訪坦言，自己不祥的預感果然成真了，這次換他被大谷「修理」。

韋伯今天主投4局挨10安，包含大谷翔平的陽春砲，狂失6分追平本季單場新高，另有5次三振和2次保送，防禦率漲至3.34，球隊最終以7：13不敵衛冕軍道奇，韋伯也苦吞本季第10敗。

這是道奇本季第2度單場從韋伯手中攻下6分，上一次是在7月11日，在那之後韋伯曾調整配球策略，他今年高度依賴伸卡球，使用率高達34.8%，根據Statcast數據顯示，「Run Value」高達+12，是他所有球路中最佳的，不過他在這場比賽僅投了8顆伸卡球，創下自2020年7月31日以來的單場最低比例。

韋伯此役以滑球與變速球為主，但成效不彰，韋伯也坦言，自己對上道奇打線太多次，已經被研究透徹了。韋伯本季曾對戰道奇3場，防禦率高達7.71。

大谷翔平在3局上砲轟巨人強投韋伯的失投伸卡球，扛出中外野方向陽春砲，本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打。

韋伯賽後談到大谷的全壘打時表示，「大谷首打席就靠著內野安打上壘，當時自己就有不祥的預感。我過去用伸卡球多次壓制住他，但當你太常依賴同一種球路，終究會被這種頂尖打者修理。」

大谷翔平從巨人王牌韋伯手中敲出本季第49轟。（美聯社）

