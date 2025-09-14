晴時多雲

格鬥》暌違5年重返擂台 魯凱族戰士「凱薩」尤凱文霸氣搶勝

2025/09/14 22:41

「凱撒」尤凱文強勢搶勝。（大會提供）「凱撒」尤凱文強勢搶勝。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣規模最大格鬥賽事（MMA）「WOTD-ETD 13」本週日於台北體育館熱血登場，壓軸重量級賽事「凱撒」尤凱文開賽就「霸氣外露」，僅花2分39秒完成TKO（技術擊倒），強勢帶走勝利。

「好久不見，我回來了！」尤凱文獲勝後對著全場觀眾興奮吶喊，因為他已經5年沒在WOTD亮相，重返擂台的第一戰就把對手蔣捷宇「壓落底」坐山式狠K，毫髮無傷笑到最後。身為來自茂林萬山部落的魯凱族戰士，尤凱文從小喜歡打架而加入柔道隊，上大學後學習散打，2017年台北世大運入選儲訓選手，把更進階觀念與技巧融入自己的天賦之中，2023年在泰國綜合格鬥亞錦賽奪金，也讓亞洲見到「台灣驕傲」。

「很久沒比賽了，今天很有回娘家的感覺，被安排在最後一場當然要好好表現，南部沒有在輸的啦！」尤凱文的WAZA技擊空間剛開幕兩個月，現在晉升「館長」，責任更重的他笑著說：「這幾年專心帶選手，現在開了道館，還有很多學生幫我，才有時間出來，很謝謝他們。」

至於配對量級的「蜜獾武士」彭皓宇，則因對手黎霆義超磅3.0磅，根據規則扣1分回合分，最終一致判決過關。另外本屆新增的「髒拳」（Dirty Boxing）由「頑皮豹」葉俊宏擊敗美國籍武丹龍，獲得觀眾滿堂彩。

彭皓宇奏捷。（大會提供）彭皓宇奏捷。（大會提供）

