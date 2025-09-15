中職》名將接力謝幕！胡金龍9/20引退賽、林哲瑄今辦記者會

胡金龍9/20引退賽、林哲瑄今辦記者會。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今年3位資深名將先後引退，繼味全龍隊「台灣全壘打王」林智勝之後，統一獅隊預計於9月20日在澄清湖棒球場，幫胡金龍舉辦引退賽；而上週林哲瑄透過球團宣布引退，今舉辦引退記者會。

胡金龍、林哲瑄都曾是旅美好手，兩人都有大聯盟資歷，並先後以狀元身分加入富邦悍將前身義大犀牛，兩人攜手在2016年幫助義大奪冠，林哲瑄是該年台灣大賽MVP。

請繼續往下閱讀...

胡金龍在國家隊時期，曾和陳鏞基共築二游「金鏞連線」，大聯盟5年合計出賽118場，效力過道奇、大都會隊。返台後，他曾於2014、2015年連續拿下安打、打擊雙冠王，2020年因「手機事件」遭無限期下放二軍，沉寂一年後，轉戰家鄉台南所屬的統一獅隊。

今年41歲的胡金龍，以代打、指定打擊角色為主，成績看不出太多退化，52場出賽、127打席，打擊率仍是高檔的3成19，得點圈打擊率更是突破7成。20日引退賽後，獅隊總教練林岳平曾透露，胡金龍「今年球隊走到哪裡，他就打到哪裡。」，言下之意，胡金龍仍將是獅隊征戰季後賽重要戰力。

36歲「悍將遊俠」林哲瑄，曾任球隊6屆隊長，上週五透過球團宣告今將舉辦引退記者會。林哲瑄曾代表紅襪隊登上大聯盟，返台後，中職生涯出賽799場、打擊率2成80，今年在一軍出賽8場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法