晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》名將接力謝幕！胡金龍9/20引退賽、林哲瑄今辦記者會

2025/09/15 06:41

胡金龍9/20引退賽、林哲瑄今辦記者會。（資料照）胡金龍9/20引退賽、林哲瑄今辦記者會。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今年3位資深名將先後引退，繼味全龍隊「台灣全壘打王」林智勝之後，統一獅隊預計於9月20日在澄清湖棒球場，幫胡金龍舉辦引退賽；而上週林哲瑄透過球團宣布引退，今舉辦引退記者會。

胡金龍、林哲瑄都曾是旅美好手，兩人都有大聯盟資歷，並先後以狀元身分加入富邦悍將前身義大犀牛，兩人攜手在2016年幫助義大奪冠，林哲瑄是該年台灣大賽MVP。

胡金龍在國家隊時期，曾和陳鏞基共築二游「金鏞連線」，大聯盟5年合計出賽118場，效力過道奇、大都會隊。返台後，他曾於2014、2015年連續拿下安打、打擊雙冠王，2020年因「手機事件」遭無限期下放二軍，沉寂一年後，轉戰家鄉台南所屬的統一獅隊。

今年41歲的胡金龍，以代打、指定打擊角色為主，成績看不出太多退化，52場出賽、127打席，打擊率仍是高檔的3成19，得點圈打擊率更是突破7成。20日引退賽後，獅隊總教練林岳平曾透露，胡金龍「今年球隊走到哪裡，他就打到哪裡。」，言下之意，胡金龍仍將是獅隊征戰季後賽重要戰力。

36歲「悍將遊俠」林哲瑄，曾任球隊6屆隊長，上週五透過球團宣告今將舉辦引退記者會。林哲瑄曾代表紅襪隊登上大聯盟，返台後，中職生涯出賽799場、打擊率2成80，今年在一軍出賽8場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中