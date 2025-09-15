晴時多雲

U19籃球聯盟》呂政儒現身為兒子呂呈毅加油 但他偶像竟不是老爸

2025/09/15 06:48

新北國王球星呂政儒到場為兒子加油打氣。（U19籃球聯盟提供）新北國王球星呂政儒到場為兒子加油打氣。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2025-26年賽季上週末展開新賽季首戰，本季參賽隊伍多達121支，因應場次的增加，主辦單位U19籃球聯盟也因此尋覓新戰場，當然球場的安全性及便利性絕對是優先考量。

昨在和平籃球館的熱身場賽區進行的U15組一賽事由去年U15特優組冠軍錦和國中出戰以美國學校為班底的Phoenix，雖然Phoenix陣中只有四人得分，不過靠著一盯四區域的防守戰術將錦和國中小跑車朱貫瑜全場守死、加上陣中長人在禁區肆虐，Phoenix終場以45：40險勝錦和國中。

錦和國中總教練涂恬瑋賽後表示，「開賽不久我們的主力朱貫瑜即遭對手以盯人戰術被守死，沒有太多機會拿到球，因此失去許多進攻機會，這也是他必須學習成長的地方。U19聯盟對我們來說是訓練一對一攻防最好的實戰機會，每隊都是學校的精英球員，整體的能力比較高，這也是我們堅持要參賽的原因。今年的目標就是鎖定12強進而挑戰8強！」涂恬瑋以堅定的語氣如此表示。

眼鏡俠朱貫瑜歷經上屆冠軍的洗禮，新賽季的經驗及戰力又更進化不少，自然是各隊都封鎖的目標，對他來說這也是學習的歷程。他在賽後說備戰新球季，在速度及判斷上又成長不少，會再請益教練如何改善今天的缺點下次討回來，希望能進化成像NBA球星LaMelo Ball 般輕鬆掌握進攻節奏的功力，他也提醒自己不要失去對籃球的熱情，他笑著說「因為籃球已成為他生命的一部份。」

U12組一的賽事由Heat對上Ballin' 頑球，靠著陣中主力中鋒曾柏霆禁區優勢，個人攻下全場最高的11分，加上呂呈毅唯一的外線及5分的挹注，帶領Ballin' 頑球全場維持領先，最後以33：28勝出拿下開季首勝。

Ballin' 頑球教練張仕達認為，U19這幾季下來素質及打法提升許多，特別是在強度，今年為了試水溫嘗試越級挑戰U12賽事，希望讓球員習慣高張力賽事，尤其是防守的意識及強度還有防守轉換的速度是今年需加強的目標。

今年U19聯盟增加許多隊伍及場次，張仕達教練表示這對許多球隊來說是好消息，有更多不同的球隊加入相對也會有更多不同的挑戰，而他們已經準備好去面對。

呂呈毅的爸爸同時也是TPBL新北國王隊現役球星呂政儒，他在練球空檔前來為兒子加油，去年只是抱著好玩的心態讓呂呈毅加入球隊，但看著呂呈毅一天比一天進步、態度也越來越認真，逐漸在茶餘飯後主動分享在學校練球的心得，於是呂政儒也開始慢慢教他許多觀念技巧。

去年感覺他還是跑龍套的角色，不曉得在場上忙什麼，呂政儒說哥哥（呂呈毅排行老大）進步很快，尤其是基本動作，目前覺得身材過於單薄在球的處理比較吃虧，必須要再吃壯一點，目前還維持開心打球的階段。呂政儒強調，「態度」是他唯一讓呂呈毅繼續打球的理由，一旦失去這初衷就不會讓他繼續打球。

有趣的是，問到呂呈毅最喜歡的球員，他的答案居然不是爸爸呂政儒而是NBA湖人隊已故傳奇球星Kobe Bryant，他說因為喜歡他的後仰跳投，不顧爸爸呂政儒沈重的表情，呂呈毅越說越帶勁，「我試著在比賽中做二次，但只有一次成功，可惜沒進。」

Ballin' 頑球呂呈毅切入跳投。（U19籃球聯盟提供）

Ballin' 頑球呂呈毅。（U19籃球聯盟提供）

Ballin' 頑球教練張仕達。（U19籃球聯盟提供）

錦和國中小跑車朱貫瑜。（U19籃球聯盟提供）

