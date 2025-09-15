晴時多雲

中職》賽季最後半個月 多項個人獎競爭呈白熱化！

2025/09/15 06:43

魔鷹。（資料照，記者陳志曲攝）魔鷹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職賽季進入尾聲，各隊剩下15場左右的例行賽，除了團隊爭奪季後賽門票，個人獎項競爭也居白熱化，多項數據的差距都極接近，最後時刻鹿死誰手難料。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹24轟、3成10打擊率，居兩項數據榜首許久，但魔鷹上次出賽已是8月26日，隨即因腹部肌肉傷勢休養，其個人數據領先地位也遭到挑戰。獅隊林安可目前全壘打21支，還差3支追平。

味全龍吉力吉撈．鞏冠74分打點、統一獅林佳緯118支安打，雖居榜首但都並非處於安全範圍，中信兄弟許基宏70分、獅隊林安可68分，都有機會超越，而安打王競爭也激烈，李凱威115支居次，台鋼雄鷹王博玄和曾子祐則以111支並列。

盜壘王同樣競爭激烈，持續位居領先的樂天桃猿陳晨威，上週悄悄遭味全龍「低調人」李凱威低調超車。李凱威目前23盜，僅領先陳晨威1次，樂天桃猿林立20盜居第3名。

投手方面，僅樂天桃猿威能帝147次三振、台鋼雄鷹林詩翔26次救援成功，和其他競爭者差距較大，統一獅洋投飛力獅1.86防禦率，和居次的中信兄弟羅戈2.05也有些許差距，其餘數據項目仍有競爭。

勝投王呈現多位洋投競爭，台鋼後勁和威能帝12勝並列、魔神樂11勝，兄弟兩洋投羅戈和黃博多都是10勝，黃博多因近況欠佳下二軍，很可能提早退出競爭。

中繼榜首是獅隊髙塩將樹21次，居次的中信兄弟王凱程20次、樂天陳冠宇19次，而上週台鋼陳柏清單週5場全數登板、拿下3次中繼成功，正式和陳冠宇並列，同樣有機會後來居上。

