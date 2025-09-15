晴時多雲

巴黎體操世界盃》曾為聖跳馬摘銀、唐嘉鴻單槓鍍銅 台灣兩面獎牌作收

2025/09/15 06:47

曾為聖。（資料照，大專體總提供）曾為聖。（資料照，大專體總提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今凌晨在巴黎體操世界盃挑戰賽單槓決賽，以難度分6.700分、執行7.666分，總分14.366分摘下銅牌，而曾為聖則在跳馬奪銀。

唐嘉鴻去年在巴黎奧運摘下單槓銅牌，這次再度赴花都出賽，他在資格賽部分先以難度6.100分的套路上陣，並獲得執行分8.666分、總分14.766分排名第1，闖進決賽。

唐嘉鴻在今天凌晨的單槓決賽把難度調高為6.700分，可惜在執行分部分僅拿下7.666分，總分為14.366分，雖然和第2名的法國好手卡瓦赫（Kevin Carvalho）總分相同，但唐嘉鴻的執行分較低，最後獲得銅牌。

此外，曾在成都世大運摘下跳馬銀牌的曾為聖，這次巴黎世界盃他在跳馬資格賽以2次平均13.550分，排名第5順利晉級。

曾為聖昨在台灣時間深夜於跳馬決賽登場，他兩跳都是以5.200分難度分上陣，第1跳表現較理想拿下執行分8.733分、第2跳執行分則是8.700分，兩次平均13.916分，摘下銀牌，僅次於義大利好手葛拉索（Thomas Grasso）。

至於其他晉級決賽的台將，林冠儀在吊環決賽以難度分5.500分、執行分7.566分，加總13.066分排名第8；洪源禧則是在雙槓決賽以難度分5.700分、執行分7.566分，總分13.266分獲得第6名。

