字母哥轟30分17籃板　希臘勝芬蘭籃球歐錦賽奪銅

2025/09/15 01:39

〔中央社〕希臘今天在「字母哥」安特托昆博30分、17籃板率領下，在歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）季軍戰以92比89險勝芬蘭，摘下自2009年以來的首面獎牌。

終場哨音響起，拉脫維亞首都里加（Riga）體育館內1萬1000名觀眾中，希臘球迷爆出熱烈歡呼，慶祝球隊結束長達16年的等待，再度站上歐錦賽頒獎台。這也是希臘隊史第6度摘牌，目前累計2金1銀3銅。

希臘今天大多維持領先，開賽不久便將優勢拉開至雙位數，上半場結束時取得14分優勢，終場前2分鐘仍領先11分。芬蘭此時展開反擊，最後5秒將頹勢縮小至3分。

芬蘭小前鋒瓦爾托寧（Elias Valtonen）獲得3罰機會，有機會扳平戰局。他前兩球穩穩命中，第3罰失手。揚圖寧（Mikael Jantunen）搶下進攻籃板並爭取補籃，可惜沒能投進。

希臘陣中NBA密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此時把握機會，於終場前4秒穩穩收尾，鎖定勝局。

安特托昆博此役火力全開，全場11投9中，繳出30分、17籃板、6助攻、2阻攻的成績，這是他本屆賽事第4度達成「20分、10籃板、5助攻」以上的表現，創下近30年歐錦賽最多紀錄。

希臘此役火力全開，快攻得分在第4節前已經以20比3大幅壓制對手，全場三分球30投14中，外線火力強勁。

這面銅牌是希臘睽違16年再次登上歐錦賽頒獎台，總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）正是2009年在波蘭率隊奪銅的當家球星。

對安特托昆博而言，這是他生涯首面國家隊獎牌，正式加入希臘籃球英雄榜之列。

芬蘭方面，第4名已是隊史最佳成績。他們過去10年來成績一直有進步，從2015年的第16、2017年第11、2022年第7，今年再度升至第4。

現效力於NBA猶他爵士的馬卡南（Lauri Markkanen），今天有全隊最高的19分和10籃板表現。（編譯：蔡佳敏）1140915

