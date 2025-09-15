晴時多雲

體育 即時新聞

巴黎體操世界盃挑戰賽　曾為聖男子跳馬鍍銀

2025/09/15 01:54

〔中央社〕台灣男子競技體操跳馬好手曾為聖，今天在法國的巴黎體操世界盃挑戰賽決賽，以2跳平均13.916分鍍銀，這也是他在今年挑戰賽系列的第2面銀牌。

國際體操總會（FIG）今年共有5場世界盃挑戰賽系列，包括本週的巴黎世界盃挑戰賽在內，已經比完4場，我國的曾為聖共計拿下2金2銀。

根據FIG規定，選手必須5場比賽都參加，挑選3場最佳成績計算，才有資格進入年度排名的評選；教練林育信自豪地說：「為聖基本上應該篤定是挑戰賽年度總冠軍。」

FIG今年的第5場挑戰賽，將於9月26日在匈牙利登場，年度總冠軍會獲得頒獎。

現年26歲的曾為聖，自從拿下2023成都世大運男子跳馬銀牌後就破繭而出，至今在國際賽表現越來越穩定；林育信提到：「跳馬比的就是心態和穩定度，這場比賽強度很高，各國好手基本上都出來比了。」

曾為聖今天在8人決賽中壓軸登場，第1跳難度分5.200、執行分8.733、總分13.933；第2跳難度分5.200分、執行分8.700、總分13.900分，2跳平均13.916分獲得銀牌。

林育信透露，以往曾為聖如果排在最後1個出賽，那肯定會出現重大失誤，「現在他已經非常穩定，就算今天排在壓軸登場，還是照樣把其他人的排名擠到後面去。」

林育信強調，現在就是持續磨練曾為聖的動作和穩定性，目標還是擺在明年的名古屋亞運，繼續完成心中搶獎牌的夢想。（編輯：蔡佳敏）1140915

