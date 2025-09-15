親巴群眾湧入馬德里街頭　環西決賽中止溫格高奪冠

〔中央社〕環西自由車賽（Vuelta a Espana）今天原定在馬德里進行最後一站，卻因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而被迫取消，丹麥車手溫格高（Jonas Vingegaard）首次登頂總冠軍。

法新社採訪團現場目擊，成千上萬的示威群眾湧入西班牙首都街頭，占據原本人車分道、用來當比賽路線的市中心幹道。

格蘭大道（Gran Via）沿線圍欄被推倒，現場瀰漫綠紅兩色的煙霧，還有人高呼抵制以色列。

距離終點約56公里時，車手被迫停下腳步，最終大會宣布取消當日賽程。兩屆環法自由車賽（Tour de France）冠軍溫格高身穿領先者的紅衫，以1分16秒領先葡萄牙的艾梅達（Joao Almeida），原本只需完成最後的環繞賽段，便能加冕冠軍。

主辦單位表示，本屆將不舉行傳統的頒獎典禮。

在馬德里阿托查（Atocha）火車站附近，警方一度嘗試驅離並施放催淚瓦斯，但後來讓示威群眾進入賽道。不久後，賽事確定終止。

示威者聞訊後大聲歡呼，高喊「巴勒斯坦贏了環西自由車賽」。

本屆賽事已有多站因抗議行動被迫縮短，矛頭集中在以色列職業車隊（Israel-Premier Tech）的參賽資格。昨天在瓜達拉馬（Guadarrama）山區的倒數第二站，示威者就曾闖入賽道，讓車手驚險閃避。

儘管如此，車手今天自阿拉爾帕多（Alalpardo）出發時氣氛依然輕鬆，原定賽程已縮短至104公里，各隊伍還輪流領騎，以慶祝這場為期3週的賽事即將落幕。

溫格高在第2週因病一度狀態不佳，但隨後恢復，昨晚單飛衝線，基本上已確定奪下總冠軍。艾梅達與英國車手皮考克（Tom Pidcock）分居亞軍、季軍，雙雙刷新個人大環賽最佳成績。

抗議活動導致本屆賽事數度出現緊張，甚至發生摔車等意外。

儘管當局為馬德里最後的決賽圈加強了維安措施，最終仍未能阻止賽事被取消。示威者現場高喊「這不是戰爭，是種族滅絕」及「不要再殺無辜孩童」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天賽前曾公開表示，大規模親巴示威讓他感到「驕傲」。西國左翼政府多名閣員也曾公開支持巴勒斯坦運動。

以色列2023年10月起對加薩（Gaza）發動攻勢，以回應巴勒斯坦武裝哈瑪斯（Hamas）的跨境突襲行動。法新社根據官方資料的彙整數據顯示，哈瑪斯的攻擊造成1219人喪生，多為平民。

另一方面，根據哈瑪斯控制下加薩衛生部統計，以軍轟炸行動迄今已造成超過6萬4700名巴勒斯坦人身亡，聯合國認為這項數據具有可信度，死者多為平民。（編譯：蔡佳敏）1140915

