體育 即時新聞

籃球歐錦賽德國剋土耳其摘冠　施洛德獲選MVP

2025/09/15 05:45

〔中央社〕德國男籃今天擊敗土耳其，繼1993年之後再奪歐洲籃球錦標賽冠軍，陣中的美國職籃NBA沙加緬度國王控衛隊長施洛德獲選本屆賽事最有價值球員（MVP）。

歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）官網報導，在冠軍戰中，德國以88比83擊敗土耳其，施洛德（Dennis Schroder）攻下16分（其中14分集中在下半場）、3籃板、12助攻及1抄截，再次展露傲人球技。

施洛德成為德國隊史上第3位榮獲歐錦賽MVP的球員，前兩位分別是1993年冠軍成員韋爾普（Chris Welp），以及率隊於2005年拿下亞軍的諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

德國隊長施洛德本屆賽會表現全面，平均每場貢獻20.3分、3.4籃板、7.2助攻及0.8抄截。

在賽事後段，施洛德接連在4強戰及冠軍戰送出12次助攻，兩度締造自從1995年有統計以來，賽事進入到這個階段單場最多助攻紀錄。

決賽攻下的16分也讓施洛德在歐錦賽生涯總得分累積至631分，排名史上第25位。

曾在2023年世界盃籃球賽（FIBA World Cup）拿下MVP的施洛德，本屆歐錦賽也入選最佳五人陣容。

入選最佳五人的還包括德國陣中另一位NBA球星奧蘭多魔術前鋒華格納（Franz Wagner）、土耳其陣中NBA休士頓火箭中鋒森貢（Alperen Sengun）、希臘陣中NBA密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、斯洛維尼亞的NBA洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）。

2022年率隊拿下歐錦賽季軍時，施洛德同樣名列最佳五人。（編譯：何宏儒）1140915

