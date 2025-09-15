晴時多雲

MLB》大谷翔平敲安、135得分寫生涯新高！道奇連2戰大比分血洗巨人

2025/09/15 07:35

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人系列賽最終回，日本巨星大谷翔平在9上把握最後機會敲安，也順利回本壘得分，生涯單季得分創下新高；道奇今天再度火力全開，全場猛敲18支安打，終場10：2獲勝，連續2開巨人「魯閣」。

道奇2上率先展開攻勢，靠著赫南德茲（Kike Hernandez）高飛犧牲打先馳得點；巨人2下馬上有所回應，施密特（Casey Schmitt）也回敬高飛犧牲打，雙方戰成平手。3上道奇又靠著艾德曼（Tommy Edman）內野滾地球，以2：1再度超前。

5上是這場比賽的關鍵分水嶺，佛里曼（Freddie Freeman）在無人出局一二壘之下敲出二壘安打追加分數，隨後康佛托（Michael Conforto）更在無人出局滿壘時一棒建功，加上巨人之後還發生一次投手牽制違例，讓道奇再下一城，單局狂灌進4分。

6上道奇又多添2分保險分，8、9兩局又各得1分；反觀巨人僅在8下追回1分，最終道奇10：2打敗巨人，加上昨天12：7獲勝，道奇連續2天在客場大比芬擊敗巨人。道奇今天全場猛敲18安，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）4安，貝茲（Mookie Betts）、佛里曼與康佛托則繳出3安猛打賞。

道奇日本巨星大谷翔平此役前5打數都繳白卷，吞下2次三振，9上最後打席敲出一壘安打，隨後靠艾德曼安打回本壘得分，也讓他本季得分來到135分，打破自己生涯單季最高得分紀錄。大谷今天6打數1安打，賽後打擊率0.281，攻擊指數1.000。

道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今先發6.2局，用108球創下本季新高，投出4次三振與4次保送，僅被敲出3支安打失1分，奪下本季第3勝，防禦率3.06；巨人塞揚強投雷伊（Robbie Ray）此役表現不佳，4局5K4BB、挨6安失5分，吞下本季第7敗，防禦率3.50。

