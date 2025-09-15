晴時多雲

體育 棒球 旅外

MLB》猛催99英哩！台灣最速火球男林振瑋4局無安打 狂飆9K本季新高

2025/09/15 07:48

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀2A的台灣最速火球男林振瑋，今天在例行賽最後一場比賽，先發4局沒有被敲安打，還狂飆本季新高的9次三振，用完美表現替今年例行賽完美收尾。

身高203公分的林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥，去年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄，成為台灣最速火球男。今年在高A共12場出賽累積38.2局，猛飆46次三振，防禦率4.89，並在8月26日升上2A。

今天是紅雀2A最後一場例行賽，林振瑋先發面對教士2A，也是他升上2A的第4場先發，並投出2A代表作，主投4局用61球有37顆好球，沒有被敲出任何安打無失分，多次把球速催到99英哩，狂飆9次三振創下本季新高，也追平生涯新高。

終場球隊7：0獲勝，林振瑋無關勝負，但仍用精彩表現為例行賽畫下完美句點。總計林振瑋今年在2A投4場，累積9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

