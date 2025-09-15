NFL》衛冕軍老鷹超級盃後再挫酋長！賞馬霍姆斯生涯首次不名譽紀錄

赫茲率領老鷹打敗馬霍姆斯與酋長。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NFL賽季第二週例行賽，第59屆超級盃雙雄費城老鷹與堪薩斯酋長再度交鋒，老鷹挾帶著衛冕軍氣勢，以20：17再次擊敗酋長，送給酋長跨季3連敗，也是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）生涯首次3連敗。

老鷹與酋長近年可說是聯盟最頂尖的兩支球隊，雙方交戰戲碼也總是令人血脈噴張。兩隊在第57屆超級盃就曾碰頭，當時酋長以38：35擊敗老鷹奪冠；2年後，老鷹成功報仇雪恨，在第59屆超級盃以40：22打爆酋長，力阻3連霸王朝誕生，也收下隊史第2冠。

此役老鷹在首節末段靠著上季跑出史詩賽季的當家明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）達陣首開紀錄；次節酋長射門先追回3分，接著馬霍姆斯不斷推進，自己跑出達陣超前老鷹。半場結束前，老鷹踢球員艾略特（Jake Elliott）超狂58碼射門命中，雙方回到平手局面。

老鷹在第三節又靠著艾略特51碼射門追加3分要回領先，決勝節13分07秒，馬霍姆斯想短傳交給老搭檔凱爾西（Travis Kelce），結果凱爾西「奶油手」並遭到老鷹菜鳥線衛穆庫巴（Andrew Mukuba）抄截，接著老鷹再用招牌「Tush Push」將當家四分衛赫茲（Jalen Hurts）推進達陣區，以20：10擴大領先優勢。儘管馬霍姆斯在最後3分鐘傳出達陣，仍為時已晚，老鷹繼超級盃後再度打敗酋長。

馬霍姆斯此役29傳16中推進187碼，傳出1次達陣，也被抄截1次；至於在地面7次跑陣，貢獻66碼與1次達陣。馬霍姆斯自超級盃不敵老鷹後，今年開幕戰以21：27敗給美聯西區勁敵洛杉磯電光，今天再次兵敗老鷹爪下，酋長跨季3連敗的同時，馬霍姆斯也吞下生涯第一次的3連敗。

第59屆超級盃MVP赫茲，今天表現平平，22傳15中推進101碼、地面9次跑陣推進15碼，貢獻1次達陣。不過在他的帶領下，老鷹賞給酋長本季第2敗；而赫茲近3次與酋長交手都獲勝，也成為自辛辛那提孟加拉虎的伯羅（Joe Burrow）後，第2位面對馬霍姆斯拿下對戰3連勝的四分衛。

巴克利與赫茲。（美聯社）

馬霍姆斯。（美聯社）

