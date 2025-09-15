晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》衛冕軍老鷹超級盃後再挫酋長！賞馬霍姆斯生涯首次不名譽紀錄

2025/09/15 08:22

赫茲率領老鷹打敗馬霍姆斯與酋長。（法新社）赫茲率領老鷹打敗馬霍姆斯與酋長。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NFL賽季第二週例行賽，第59屆超級盃雙雄費城老鷹與堪薩斯酋長再度交鋒，老鷹挾帶著衛冕軍氣勢，以20：17再次擊敗酋長，送給酋長跨季3連敗，也是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）生涯首次3連敗。

老鷹與酋長近年可說是聯盟最頂尖的兩支球隊，雙方交戰戲碼也總是令人血脈噴張。兩隊在第57屆超級盃就曾碰頭，當時酋長以38：35擊敗老鷹奪冠；2年後，老鷹成功報仇雪恨，在第59屆超級盃以40：22打爆酋長，力阻3連霸王朝誕生，也收下隊史第2冠。

此役老鷹在首節末段靠著上季跑出史詩賽季的當家明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）達陣首開紀錄；次節酋長射門先追回3分，接著馬霍姆斯不斷推進，自己跑出達陣超前老鷹。半場結束前，老鷹踢球員艾略特（Jake Elliott）超狂58碼射門命中，雙方回到平手局面。

老鷹在第三節又靠著艾略特51碼射門追加3分要回領先，決勝節13分07秒，馬霍姆斯想短傳交給老搭檔凱爾西（Travis Kelce），結果凱爾西「奶油手」並遭到老鷹菜鳥線衛穆庫巴（Andrew Mukuba）抄截，接著老鷹再用招牌「Tush Push」將當家四分衛赫茲（Jalen Hurts）推進達陣區，以20：10擴大領先優勢。儘管馬霍姆斯在最後3分鐘傳出達陣，仍為時已晚，老鷹繼超級盃後再度打敗酋長。

馬霍姆斯此役29傳16中推進187碼，傳出1次達陣，也被抄截1次；至於在地面7次跑陣，貢獻66碼與1次達陣。馬霍姆斯自超級盃不敵老鷹後，今年開幕戰以21：27敗給美聯西區勁敵洛杉磯電光，今天再次兵敗老鷹爪下，酋長跨季3連敗的同時，馬霍姆斯也吞下生涯第一次的3連敗。

第59屆超級盃MVP赫茲，今天表現平平，22傳15中推進101碼、地面9次跑陣推進15碼，貢獻1次達陣。不過在他的帶領下，老鷹賞給酋長本季第2敗；而赫茲近3次與酋長交手都獲勝，也成為自辛辛那提孟加拉虎的伯羅（Joe Burrow）後，第2位面對馬霍姆斯拿下對戰3連勝的四分衛。

巴克利與赫茲。（美聯社）巴克利與赫茲。（美聯社）

馬霍姆斯。（美聯社）馬霍姆斯。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中