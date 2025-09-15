MiLB》二刀流林盛恩冠軍戰繳4局好投！陳柏毓3A對決「龍仔」無失分

林盛恩、陳柏毓。（資料照，取自X）

〔體育中心/綜合報導〕效力紅人1A的台灣二刀流新星林盛恩，今天在佛州聯盟（Florida State League）冠軍戰首戰先發登板，主投4局僅失1分；日前再度升上3A的海盜陳柏毓，今天也先發登板，繳出3.2局無失分好投。

紅人1A與老虎1A今天展開佛州聯盟冠軍系列戰，首戰由林盛恩掛帥先發。開賽林盛恩投出保送後又被敲安，但靠著雙殺化解危機，2局上林盛恩回穩，上演3上3下的半局。

請繼續往下閱讀...

3局上1出局後，林盛恩又投出保送，接著被敲出二壘安打失1分，不過接下來接連製造2個滾地球出局。4局上林盛恩續投再度演出3上3下，也結束今天投球任務。林盛恩此役投4局用47球有30顆好球，僅被敲2安失1分，另有2次保送，不過退場時球隊0：1落後，最終紅人1A以1：6輸球，林盛恩吞下敗投。

陳柏毓日前在2A球季結束後被海盜升上3A，也是他本季第2次來到3A。今天迎來3A第2場先發面對小熊，陳柏毓主投3.2局用60球有33顆好球，被敲出3支安打，投出2次三振與2次保送沒有失分，防禦率還是完美的0.00。另外，陳柏毓2度面對台灣混血重砲「龍仔」強納森龍（Jonathon Long），分別讓他打出滾地球與內野飛球出局。

而海盜3A的鄭宗哲今天也和陳柏諭同場先發，擔任先發第8棒游擊手，3打數0安打，吞下1次三振，靠著一次內野滾地球打回1分打點，賽後打擊率0.211，攻擊指數0.584。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法