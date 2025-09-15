MLB》道奇主帥賽前點出本季進步關鍵！大谷翔平今刷新日本最狂紀錄

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年持續扮演稱職核彈頭，今天對戰巨人賽前也受到總教練羅伯斯（Dave Roberts）的讚賞，同時羅伯斯也點出大谷本季最大進步。

昨天大谷翔平敲出本季第49發全壘打，全場上演3安猛打賞，也跑回本壘攻下3分，追平自己生涯單季最高得分紀錄。今天賽前總教練羅伯斯受訪，被問及大谷是否特別注重得分時表示：「這正好展現了翔平是一位怎樣的球員。當然全壘打也是得分的一部份，固然很重要，不管是得分、打點都是如此。而他能真正意識到得分的價值，非常了不起。」

請繼續往下閱讀...

羅伯斯進一步點出大谷今天在打擊區內的進步與改善，「過去有時他會為了硬要打安打，反而去追打壞球。但今年，即便是在現在爭奪分區冠軍、拚季後賽席次的關鍵戰役中，他仍然能精準判斷好壞球，保持本壘板紀律。這正是作為一位明星球員迎戰季後賽該有的態度，比去年明顯進步許多。」

大谷翔平今天6打數1安打，也跑回本壘得到1分，本季得分來到135分大關，正式超越自己在去年所締造的日本球員單季最高得分紀錄。大谷本季至今出賽146場，打擊三圍.281/.393/.607，攻擊指數1.000，敲出49轟、93分打點，選到103次保送。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法