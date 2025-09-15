晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》終於中止8連敗！大都會重砲阿隆索敲再見轟擊退遊騎兵

2025/09/15 09:10

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的大都會，在延長賽靠著當家重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的再見3分砲，幫助球隊以5：2拿下勝利，中止近期非常慘澹的8連敗。

大都會在5局下半由阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出長打，並靠著接連兩顆滾地球掩護先馳得點，6局下首名打者尼莫（Brandon Nimmo）相中紅中伸卡球，炸裂本季第23發全壘打再下一城。

今天掛帥主投的大都會24歲大物右投麥克萊恩（Nolan McLean），繳出6局沒有失分、外帶7次三振的優質先發好投，並在7局上半退場後交棒給雷利（Brooks Raley），但他一上場就被敲安，雖然隨後連續抓下2出局，然而接著又投出觸身球保送，讓球隊當機立斷換上蓋瑞特（Reed Garrett）上場拆彈，可惜登板後先是丟保送，面對佩德森（Joc Pederson）更是被擊出2分打點的安打，讓比賽回到原點。

雙方9局結束未有勝負進入延長加賽，大都會10局上推派史坦內克（Ryne Stanek）後援，雖有1個保送但力保不失，來到球隊下個半局的反攻機會，遊騎兵換上24歲菜鳥庫維洛（Luis Curvelo）試圖延長戰線，但大都會不想夜長夢多，首棒索托（Juan Soto）被敬遠後，下一棒的阿隆索鎖定96.1英里（約154.7公里）伸卡球，一棒扛出右外野大牆外形成再見全壘打，總算幫助球隊中止近期低迷的狀態。

拿下勝利後，大都會目前以77勝73敗暫居國聯外卡第3，不過仍在後面虎視眈眈的巨人、響尾蛇與紅人，分別與大都會有1.5、2.0以及2.5場的勝差，哪一隊將會拿下最後的外卡名額依舊無法明朗。

另外遊騎兵79勝71敗的成績，在美聯外卡的排名中則是排在第4，與太空人只有2場勝差，不過排在第5的守護者挾帶4連勝的氣勢，與遊騎兵僅剩半場勝差。

大都會當家重砲阿隆索敲出再見3分砲，幫助球隊中止近期8連敗低潮。（法新社）大都會當家重砲阿隆索敲出再見3分砲，幫助球隊中止近期8連敗低潮。（法新社）

