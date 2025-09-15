晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》打擊率睽違148天重回2成！道奇5億康佛托猛打賞讓主帥很開心

2025/09/15 10:44

康佛托。（美聯社）康佛托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以10：2大勝巨人收下2連勝，本季近況低迷的32歲外野手康佛托（Michael Conforto）今天在5局上半上場代打，最終繳出3安猛打賞的好表現，打擊率也回升至0.200。

康佛托休季與道奇簽下1年1700萬美元（約新台幣5.1億）合約，然而表現卻完全不符身價。不過今天康佛托在5上代打寇爾（Alex Call），最終4打數3安打，還外帶3分打點，用猛打賞教訓老東家，賽後打擊率也剛好回到0.200，攻擊指數0.641。

本季康佛托的打擊率多在1成多左右徘徊，今天是他自台灣時間4月20日後打擊率再度回到2成。賽後他笑著說：「打擊率回到2成了？我都沒注意到，這是件好事，已經5個月了嗎，那也真是夠久了。」康佛托表示，今天有一些幸運安打，但依然能保持好的節奏，消耗對方投手體力，自己接下來會繼續努力為球隊做出貢獻。

長期重用康佛托而飽受批評的總教練羅伯斯（Dave Roberts），今天賽後也對子弟兵的表現感到滿意，「他表現太棒了，他已經擺脫1成多的打擊率，打擊內容也有進步。接下來我們連續4場都要對左投，所以我想先盡快讓他上場，而他從板凳出發也能做好充分準備，這是值得肯定的地方。」

