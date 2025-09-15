晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》入行12年求變 江承諺穿插側投讓兄弟打者喊「新招」

2025/09/15 09:10

今年下半季以來，江承諺會在投球時穿插側投，圖為昨對富邦悍將先發。（資料照，記者李惠洲攝）今年下半季以來，江承諺會在投球時穿插側投，圖為昨對富邦悍將先發。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕30歲的台鋼雄鷹左投江承諺在上週賽事包辦對中信兄弟和富邦悍將兩場先發，不但球隊都贏球，他還成為昨役台鋼隊史百勝的勝利投手，更加意義別具，而從下半季開始，入行第12年的「小諺子」就會在比賽中從原本的正投，偶爾穿插側投求變，也讓首度體驗的兄弟打者直呼「新招」。

「大概從2023年，那時候獅隊隊友「雞排」（江承峰）就有教我一些側投動作」，江承諺說起自己側投的緣由，一開始只是在牛棚練投時去試，今年下半季以來就在實戰中使用，上週二對兄弟比賽的使用比例較高，該役搭配捕手張肇元就透露「從第1局就有了，兄弟打者上來還說新招，混淆他們，這是承諺自己想到的辦法。」

江承諺表示，其實就是在嘗試，「因為最主要還是丟上面（指投球時手臂高舉過頭的方式），偶爾來一下側投，對於增加手感，還是有幫助的。」儘管今年才步入而立之年，但江承諺身為2013年高中生選秀的「始祖」，在職棒已進入第12個年頭，他必須要增加新的嘗試，才能增加對戰時的新鮮感。

只是每場比賽的使用比例並不相同，江承諺指出像是那場對兄弟的比例高一點，「當下的臨場感就是好像可以，覺得自己可以做得到就去做，也不是每次先發都可以很順，能夠這樣去丟。」在開賽前他會跟捕手表示自己會穿插側投，到了比賽後就由他自行去決定要正投還是側投。

台鋼雄鷹江承諺的正投投球動作。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹江承諺的正投投球動作。（資料照，記者李惠洲攝）

