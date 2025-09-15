籃球歐錦賽》最佳5人出爐 森根力壓約基奇入選第一隊

歐錦賽最佳5人第一隊。（圖取自FIBA）

〔體育中心/綜合報導〕本屆歐錦賽正式落幕，隨著德國擊敗土耳其奪下金牌，本屆賽會最佳5人名單也跟著曝光，土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）今年力壓老大哥約基奇（Nikola Jokic），入選了賽會最佳5人第一隊。

歐錦賽公佈最佳5人，第一隊為森根、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、施洛德（Dennis Schroder）、華格納（Franz Wagner）、東契奇（Luka Doncic），而MVP則由帶隊全勝奪金的施洛德拿下，東契奇則為唯一沒進4強入選第一隊的球星。

最佳最佳5人第二隊則為奧斯曼（Cedi Osman）、馬卡南（Lauri Markkanen）、洛伊德（Jordan Loyd）、阿夫迪賈（Deni Avdija）、約基奇。

值得一提的是，在NBA被視為「小約基奇」的土耳其中鋒森根，本屆打出破繭而出的氣勢，整個賽會21.6分10.1籃板6.6助攻，表現不遜於約基奇22.3分9籃板4.2助攻，同時土耳其還奪下銀牌，約基奇所屬的塞爾維亞則是在波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）受傷後，止步16強。

歐錦賽最佳5人第二隊。（圖取自FIBA）

