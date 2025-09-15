晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球歐錦賽》最佳5人出爐 森根力壓約基奇入選第一隊

2025/09/15 09:39

歐錦賽最佳5人第一隊。（圖取自FIBA）歐錦賽最佳5人第一隊。（圖取自FIBA）

〔體育中心/綜合報導〕本屆歐錦賽正式落幕，隨著德國擊敗土耳其奪下金牌，本屆賽會最佳5人名單也跟著曝光，土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）今年力壓老大哥約基奇（Nikola Jokic），入選了賽會最佳5人第一隊。

歐錦賽公佈最佳5人，第一隊為森根、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、施洛德（Dennis Schroder）、華格納（Franz Wagner）、東契奇（Luka Doncic），而MVP則由帶隊全勝奪金的施洛德拿下，東契奇則為唯一沒進4強入選第一隊的球星。

最佳最佳5人第二隊則為奧斯曼（Cedi Osman）、馬卡南（Lauri Markkanen）、洛伊德（Jordan Loyd）、阿夫迪賈（Deni Avdija）、約基奇。

值得一提的是，在NBA被視為「小約基奇」的土耳其中鋒森根，本屆打出破繭而出的氣勢，整個賽會21.6分10.1籃板6.6助攻，表現不遜於約基奇22.3分9籃板4.2助攻，同時土耳其還奪下銀牌，約基奇所屬的塞爾維亞則是在波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）受傷後，止步16強。

歐錦賽最佳5人第二隊。（圖取自FIBA）歐錦賽最佳5人第二隊。（圖取自FIBA）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中