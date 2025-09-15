晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「法官」48轟空包彈！ 洋基慘吞16K還寫暌違36年不名譽紀錄

2025/09/15 10:28

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）瘋狂趕進度，今天敲出本季第48轟，無奈變成空響，終場球隊以4：6不敵世仇紅襪，中斷3連勝。

今天「基襪大戰」1局下半就出現罕見紀錄，紅襪開局前5名打者都成功敲安狙擊洋基投手，寫下自1989年美國時間7月7日以來首見紀錄。紅襪首局一輪猛攻，包括納瓦瑞茲（Carlos Narváez）轟出全壘打，單局鯨吞6分奠定勝基。

紅襪之後沒再得分，不過靠著投手群聯手壓制條紋軍火力，成功將勝利收進口袋。紅襪4任投手合計賞給洋基16K，先發投手克羅切（Garrett Crochet）繳出6局12K失3分優質先發，本季第16勝到手。

洋基今天4分都靠全壘打，其中賈吉在5局上半開砲，從克羅切手中夯中右外野陽春彈，本季第48轟出爐，擊球初速112.7英哩、飛行距離400英呎。賈吉全場4打數敲2安，賽後打擊率0.326、OPS1.125。

