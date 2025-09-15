MLB》達比修有先發5局5K好投領銜 教士13安擊敗洛磯緊咬道奇

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕與洛磯進行4連戰最後一場比賽的教士，掛帥主投的日籍強投達比修有先發5局失掉3分並飆出5次三振，再加上打線狂敲13支安打的帶領下，助隊以9：6擊敗洛磯，持續緊咬同分區的龍頭道奇。

教士首局靠著4支安打攻下3分先馳得點，2局下梅里爾（Jackson Merrill）在一二壘有人時，敲出左外野方向的3分打點全壘打，不僅如此，3下團隊還連敲3支安打再添1分，讓球隊早早就有7：0的領先優勢。

不過洛磯也展現韌性，4局上半首棒打者莫尼亞克（Mickey Moniak）開砲追回1分，6局上一二壘有跑者的情況再度輪到莫尼亞克，他相中艾斯查德（Jeremiah Estrada）的紅中直球轟出3分彈，繳出單場雙響砲的表現，甚至來到7上，托瓦（Ezequiel Tovar）擊出長打帶有1分打點，而緊接上場的莫尼亞克手感超火燙，再次敲出安打幫助球隊追到只剩1分差距。

安靜了4局的教士，在8局下半總算有所回應，開局麥考伊（Mason McCoy）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出安打，隨後小塔提斯靠著腳程跑出本季第30盜攻佔二三壘，雖然後續兩棒都被三振，但輪到今日扛4棒的西茲（Gavin Sheets）跳出來，敲出中右外野場地規則的二壘安打，再度拉開分差，最後9上交給終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）飆3K成功關門，收下領銜全國聯的38次救援成功，幫助教士奪勝。

達比修有今日用了82球吃完5局，被敲出4支安打失掉3分，送出5次三振且沒有保送，收下本季第4勝，而早早就被打爆的洛磯先發馬奎茲（Germán Márquez）2.1局狂丟7分（6分自責分）吞下本季第14敗。

教士拿下勝利後，目前戰績來到82勝68敗暫居國聯西區老二，與龍頭道奇的勝差保持2.5場持續緊咬。

