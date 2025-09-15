晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》達比修有先發5局5K好投領銜 教士13安擊敗洛磯緊咬道奇

2025/09/15 10:17

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕與洛磯進行4連戰最後一場比賽的教士，掛帥主投的日籍強投達比修有先發5局失掉3分並飆出5次三振，再加上打線狂敲13支安打的帶領下，助隊以9：6擊敗洛磯，持續緊咬同分區的龍頭道奇。

教士首局靠著4支安打攻下3分先馳得點，2局下梅里爾（Jackson Merrill）在一二壘有人時，敲出左外野方向的3分打點全壘打，不僅如此，3下團隊還連敲3支安打再添1分，讓球隊早早就有7：0的領先優勢。

不過洛磯也展現韌性，4局上半首棒打者莫尼亞克（Mickey Moniak）開砲追回1分，6局上一二壘有跑者的情況再度輪到莫尼亞克，他相中艾斯查德（Jeremiah Estrada）的紅中直球轟出3分彈，繳出單場雙響砲的表現，甚至來到7上，托瓦（Ezequiel Tovar）擊出長打帶有1分打點，而緊接上場的莫尼亞克手感超火燙，再次敲出安打幫助球隊追到只剩1分差距。

安靜了4局的教士，在8局下半總算有所回應，開局麥考伊（Mason McCoy）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出安打，隨後小塔提斯靠著腳程跑出本季第30盜攻佔二三壘，雖然後續兩棒都被三振，但輪到今日扛4棒的西茲（Gavin Sheets）跳出來，敲出中右外野場地規則的二壘安打，再度拉開分差，最後9上交給終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）飆3K成功關門，收下領銜全國聯的38次救援成功，幫助教士奪勝。

達比修有今日用了82球吃完5局，被敲出4支安打失掉3分，送出5次三振且沒有保送，收下本季第4勝，而早早就被打爆的洛磯先發馬奎茲（Germán Márquez）2.1局狂丟7分（6分自責分）吞下本季第14敗。

教士拿下勝利後，目前戰績來到82勝68敗暫居國聯西區老二，與龍頭道奇的勝差保持2.5場持續緊咬。

達比修有。（美聯社）達比修有。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中