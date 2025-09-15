晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》美國17歲二刀流怪物奪MVP！盼效法「外星人」大谷翔平

2025/09/15 09:42

柏斯維克奪下本屆U18世界盃MVP。（取自WBSC官方X）柏斯維克奪下本屆U18世界盃MVP。（取自WBSC官方X）

〔體育中心/綜合報導〕昨天的U18世界盃美日冠軍戰吸引16693人進入沖繩那霸蜂巢球場觀戰，最終美國在先發右投柏斯維克（Coleman Borthwick）7局完封勝下，以2：0擊敗日本，勇奪隊史第11冠，柏斯維克也獲得大會MVP。

17歲的柏斯維克是一位二刀流好手，本屆賽會以打者身分出賽9場，30打數敲出9支安打與5分打點，打擊三圍.300/.333/.417；在投手丘上有著155公里火球的他，累積10局投球僅被敲3支安打，狂飆12次三振，另有1次保送，防禦率是完美的0.00。

柏斯維克昨天先發面對日本，上演7局完投完封勝，僅被敲出3支安打，最終拿下大會MVP。柏斯維克在打擊方面的目標，是勇士明星三壘手萊利（Austin Riley）；投球方面則是以海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）為榜樣。

然而柏斯維克的終極目標仍是二刀流，最崇拜的對象自然就是道奇日本巨星大谷翔平，「如果未來我也能像大谷一樣，持續挑戰二刀流，那無疑是最棒的。他簡直就像外星人一樣，毫無疑問是世界第一的球員。」

美國總教練艾克斯坦（Rick Eckstein）表示：「大谷不僅在美國，更在全世界的棒球員之間帶來良好的影響。我相信未來會有更多孩子，看著大谷翔平的表現，決定挑戰二刀流。」他也強調，本屆的日本隊是一支很棒的球隊，自己能做的就是盡量降低在球場上的失誤。

