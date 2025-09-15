MLB》大谷翔平後第1人！洋基明星強打「爵士哥」猛締95年罕見壯舉

奇澤姆。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕明星強打「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）來到洋基後表現絕佳，昨天面對紅襪敲出本季第29轟，也是他披上條紋戰袍後第40轟，寫下大聯盟歷史罕見紀錄。

奇澤姆在去年交易大限前從馬林魚被交易至洋基，來到大蘋果的奇澤姆表現也遠勝在馬林魚，上季奇澤姆在洋基出賽49場，打擊三圍.273/.325/.500，攻擊指數0.825，敲出11轟、23分打點，令跑出18次盜壘成功。

今年奇澤姆更加進化，昨天更敲出本季第29轟，加上本季30次盜壘成功，奇澤姆有望完成單季「30轟30盜」里程碑。同時這也是他來到洋基後的第40發全壘打，若加上盜壘，奇澤姆正好在效力洋基的第162場比賽，累積40轟、48盜。

根據《Elias Sports Bureau》數據指出，自1930年以來，在單一球隊效力的前162場比賽累積40轟、40盜的球員，歷史上只有3人，分別為國民索里安諾（Alfonso Soriano）、道奇大谷翔平，以及奇澤姆。

今天賽前，奇澤姆本季出賽116場，打擊三圍.246/.340/.493，攻擊指數0.833，敲出29轟、75分打點，跑出30盜。奇澤姆6年生涯累積106轟、129盜。

