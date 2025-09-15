晴時多雲

宜縣竹林國小少棒隊成軍57年 首奪全國賽事冠軍、MVP最感謝的是他

2025/09/15 10:40

宜蘭縣竹林國小少棒隊，參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，今獲縣府表揚。（記者游明金攝）宜蘭縣竹林國小少棒隊，參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，今獲縣府表揚。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮竹林國小少棒隊，參加2025「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，這也是竹林少棒隊成軍57年來首次榮獲全國冠軍。此次賽會MVP張宸睿說：「這座冠軍，是大家一起打拚來的」，會喜歡棒球是跟著爸媽看職棒受到啟發；小選手們對未來都充滿期待，要繼續練習提升球技，以後要當職棒選手，也要打奧運。

竹林國小少棒隊8月15日起在澎湖歷經6天激戰，擊敗全國75支勁旅，最終冠軍戰以5：3擊敗臺中市龍安國小勇奪冠軍，創下自1968年成軍以來首次榮獲全國冠軍佳績。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天特別給予表揚及勉勵。

竹林國小校長姚宗呈分享，這座冠軍獎盃是無數日日夜夜堅持與努力的成果，感謝縣府、教練團隊、家長與各界的鼎力相助，才能讓孩子們在全國舞台上綻放光芒。王淦緯總教練則呼籲，宜蘭基層棒球資源有限，希望更多企業加入支持行列，給這群有夢想的孩子一個更堅實的舞台。

這次賽會MVP6年級投手張宸睿回憶冠軍戰最後一球再見三振的瞬間，他說：「當下壓力很大，但因為相信隊友和教練，我才能全力以赴。這座冠軍，是大家一起打拚來的。」

談到為什麼喜歡棒球？張宸睿回答相當有趣，他說，小時候看爸爸媽媽看棒球，就喜歡棒球了，最喜歡的球隊是中信兄弟，因為爸爸媽媽都支持兄弟，打球很辛苦，一天要練習六個小時，但爸爸媽媽說要堅持下去，這次比賽，他原本就很有信心可以拿到冠軍，因為爸爸媽媽說要給自己信心。

張宸睿說，最喜歡的職棒選手信兄弟岳政華，他以後也想打職棒，也想打奧運，這次比賽能得到冠軍，他要和所有隊友分享。

這次賽會獲得MVP的張宸睿說：「這座冠軍，是大家一起打拚來的。」（記者游明金攝）這次賽會獲得MVP的張宸睿說：「這座冠軍，是大家一起打拚來的。」（記者游明金攝）

