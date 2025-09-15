晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》季前訓練營僅剩幾週 名球評柏金斯直言「勇士根本對庫明加沒興趣」

2025/09/15 10:59

庫明加新賽季合約還沒敲定。（資料照，法新社）庫明加新賽季合約還沒敲定。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著開季訓練營僅剩幾週時間，受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）至今仍未和勇士談成合約，對此名球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，表示勇士根本對留下庫明加沒有興趣。

庫明加上賽季繳出15.3分4.6籃板的成績，不過47場出賽只有10場先發，後面甚至直接掉出球隊輪替中，這也讓他在勇士的未來打上問號，對此球評柏金斯認為，勇士根本就沒興趣留下庫明加，如果想要留人的話，他們根本不會讓庫明加經歷這個暑假遇到的合約問題。

先前曾傳出勇士開出2年4500萬美元合約，不過被拒絕，而庫明加的另一個選擇，可能就是和籃網湯瑪斯（Cam Thomas）一樣，接受合格報價。

柏金斯說，上一季總教練柯爾（Steve Kerr）附加賽沒讓庫明加進入輪替，首輪對火箭前面比賽也沒讓庫明加進輪替，就已經很明顯知道柯爾不喜歡用庫明加，儘管庫明加第二輪在球隊遇到傷病問題下，繳出全隊最高20.8分，但顯然勇士沒把他當成不可或缺的一員。

不過勇士也因為遲遲沒處理好庫明加薪合約，他們在暑假補強上也被卡住，目前傳出有興趣的老將哈佛德（Al Horford）、小裴頓（Gary Payton II）等人，都尚未簽約。

