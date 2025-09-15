晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》克羅切轉戰紅襪表現超狂！多項紀錄比肩拍賣哥、神之右手

2025/09/15 11:43

克羅切。（法新社）克羅切。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰紅襪的王牌左投克羅切（Garrett Crochet），在今年可說是繳出生涯最優異的一季，今天對上洋基更是繳出壓制表現，達成紅襪隊史的多項紀錄。

紅襪在去年季末送走4位農場潛力，向白襪交易來克羅切，成為今年紅襪的當家王牌左投，今天面對洋基主投6局失掉3分，並狂飆多達12次三振，本季已累計30場出賽，戰績16勝5敗，防禦率2.63十分優異。

本季轉戰紅襪後191.1局的投球中，就已經累計240K，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，克羅切在紅襪首年的三振數已可排在隊史第3，僅次於2017年「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）的307次以及1998年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的251次三振。

另外除了今天，克羅切還曾在美國時間6月1日對上勇士的比賽也繳出單場12K的宰制表現，是自2019年的塞爾後，首位達成複數次單場至少12次三振的紅襪投手，塞爾在當時有多達6次的成績，甚至在巔峰時期的2017年還曾有過8次。

除此之外，克羅切還比肩塞爾、塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）以及「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），成為第4位在單一球隊前30場出賽，就拿下至少230次三振並且未失掉超過60分的球員。

而若鎖定在紅襪隊史，曾在30場的比賽中拿下230次三振且未失掉超過60分的選手，除了克羅切與塞爾外，馬丁尼茲也同樣名列其中。

克羅切今日面對洋基狂飆12K，球迷也在中外野掛起12張代表三振的字卡。（法新社）克羅切今日面對洋基狂飆12K，球迷也在中外野掛起12張代表三振的字卡。（法新社）

