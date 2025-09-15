MLB》就是不用南韓新星金慧成！道奇主帥：他還無法應付季後賽投手

〔體育中心/綜合報導〕道奇休季以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選項網羅南韓新星金慧成，不過金慧成的出賽時間並不穩定，近期與巨人的3連戰中更是只拿到1打席。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後更直言，他不認為金慧成現在能應付季後賽的投手。

金慧成近日剛從傷兵名單復出，不過上場時間依舊稀少，與巨人的3連戰前2場都沒有機會上陣，直到今天8局下才上場代守游擊，9局上唯一打擊機會則遭到三振。自傷癒歸隊後，金慧成只拿到14個打數，敲出1支安打，打擊率0.071。

道奇總教練羅伯斯賽後表示，今天巨人先發投手雷伊（Robbie Ray）是不好惹的強投，對打線來說是艱難的挑戰，因此把金慧成擺上先發打線面對左投，對球隊來說不利。羅伯斯補充，金慧成守備出色，以菜鳥來說今年表現也算順利；但如果是季後賽，以目前觀察，金慧成太容易追打壞球，contact也做得不夠確實，選保送能力也不足。

羅伯斯直言：「他還沒為季後賽做好充分準備，我認為他是很好的球員，對球隊貢獻良多，但作為大聯盟打者，仍有進步與成長的空間，這些經驗對他一定有幫助。不過目前，我不認為他能應付季後賽的投手陣容。」

金慧成本季出賽66場，152打數敲出43支安打，包含2轟，累積15分打點，選到7次保送，吞下48次三振，打擊三圍.283/.319/.375，攻擊指數0.694。

