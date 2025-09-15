加拿大台僑聚多倫多 首辦「台灣日」力挺藍鳥

〔中央社〕本賽季戰績輝煌的職棒多倫多藍鳥隊今天以11比2大勝巴爾的摩金鶯隊，完成主場三連勝。今天也是多倫多台僑首度揪團挺棒球的「台灣日」，來自加拿大各地500位僑民身穿「Taiwan Day」特製紀念球衣，一路興奮吶喊、揮舞「Team Taiwan」國旗毛巾，與約4萬2000名球迷共同狂賀藍鳥大勝。

這場多倫多台僑首度揪團挺棒球盛事是由多倫多台灣商會主辦，多家台僑廠商贊助支持；今年「試水溫」大成功，明年多倫多台僑社區將齊力與美國職棒大聯盟（MLB）藍鳥隊（Blue Jays）洽談正式籌辦「台灣日」活動，開創海外台灣人在加拿大挺棒球的全新傳統。

有幸搶到首度試辦「台灣日」球票的台僑，今天扶老攜幼現身，不少是三代同堂，甚至還有上百人專程從溫哥華、蒙特婁、底特律等地前來看球。加拿大聯邦眾議員、加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）夫婦、駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬均到場力挺，多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）也閤家到場看球加油。

比賽開始前，眾人在羅傑斯中心（Rogers Centre）附近公園大集合，大家興奮穿上前面繪有台灣黑熊和藍鳥圖案、背號寫著「Taiwan 1」的特製紀念球衣，熱情呼口號挺台灣、挺藍鳥，同時聲援台灣入聯合國（UN）、參與國際民航組織（ICAO），吸引眾多準備入場看球的球迷目光。

多倫多台灣商會輔導會長李滄偉向中央社表示，藍鳥隊是加拿大唯一的MLB球隊，匯聚從西岸到東岸的球迷，今年參與「台灣日」試辦活動的台僑也來自加拿大各地；加上今年藍鳥隊戰績優異，現在是美國聯盟排名第一，今天有4萬2000名滿場球迷「和我們一起為藍鳥加油、為台灣加油」。

為迎接這場台僑社區棒球盛事，僑委會海外青年文化大使（FASCA）多倫多分會特別派出數十位年輕義工前來協助派放票券、紀念品等事宜，不少人是第一次有機會在多倫多看棒球。上屆FASCA副會長許睿庭就是其中之一，她表示，能為「台灣日」服務很開心，「我覺得這是很棒的文化融合方式，而且，台灣人都很熱衷棒球、有棒球魂，參加『台灣日』活動，可以讓多倫多台灣人有家的團聚的感覺。」

梁毅鵬表示，棒球是加拿大和台灣共同的喜愛和驕傲，多倫多僑界和辦事處在很短期間內辦起這個活動，大家回應熱烈的程度，遠超過主辦單位預期，顯示多倫多社區鄉親對台灣、對加拿大的熱愛相挺。

史葛洛則說，「所有加拿大人都愛台灣，尊敬台灣的成就」，她很開心能前來和台灣社區僑民及眾多義工一起慶祝台灣日。（編輯：陳承功）

