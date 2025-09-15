晴時多雲

體育 棒球 中職

棒球》樂天女孩跨海應援MLB「台灣日」 台灣元素周邊吸睛

2025/09/15 11:29

樂天女孩身穿台灣日限定周邊應援MLB。（圖_DV提供）樂天女孩身穿台灣日限定周邊應援MLB。（圖_DV提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕DA VILLAGE （後簡稱DV） 攜手樂天桃猿，首次將「台灣日」限定周邊帶到美國職棒大聯盟（MLB）現場。此次周邊商品以台灣代表性飲品──珍珠奶茶──為核心設計，結合桃猿吉祥物「猿氣小子」，推出一系列聯名應援單品，讓台灣文化隨著樂天女孩一起遠征美國。即日起至Dream Plaza三樓STANCAVE官方直營店以及臺北大巨蛋Garden City光之花園影城棟STANCAVE快閃店，海外行周邊商品並可以客製姓名與背號，打造專屬個人的台灣日應援限定商品。

台灣日限定設計 珍珠奶茶×猿氣小子

本次台灣品牌 DV 再次攜手樂天桃猿，推出海外行周邊商品，以最具代表性的台灣飲品──珍珠奶茶──為靈感，打造全新「台灣日」限定周邊。將樂天桃猿人氣吉祥物「猿氣小子」與珍珠奶茶元素結合，推出多款應援單品，包括珍珠奶茶棒球衣、猿氣小子喝珍奶短TEE、猿氣小子聯名毛巾、法披及老帽，每一件都充滿濃濃台灣味，讓海外球迷感受到最道地的應援文化。

形象拍攝邀請樂天女孩嘎琳演繹，無論是在球場內熱情揮舞加油，或坐在看台邊邊看球邊喝珍奶，都散發滿滿「猿」氣。特別的是，珍珠奶茶球衣下擺標設計靈感來自「手搖飲標籤」，女孩們更親自指定了最愛的飲品：嘎琳選擇「玫瑰茶無糖溫」、河智媛是「黑糖珍奶正常甜正常冰」、琳妲則偏愛「芋頭牛奶特調」——這些巧思都融入設計中，讓每一件單品更具故事感。

樂天女孩勇闖三主場 台灣日應援大受好評

本次海外行前往MLB三個主場，運動家、國民、海盜三支球隊的「台灣日」活動，與當地球迷同樂，不論是台灣華僑還是美國本地球迷，都非常享受樂天女孩帶來的台式應援。

樂天女孩身上的海外行台灣日限定商品也受到現場球迷關注，收到許多詢問是否有在販售，也成為樂天女孩的台式應援之外的另一大亮點。

快閃店現貨販售 Custom Made專屬服務

即日起台灣日限定周邊將於 Dream Plaza三樓 STANCAVE 官方直營店 及 臺北大巨蛋 Garden City 光之花園影城棟快閃店同步販售。現場更準備多款聯名燙片，包括 Rocky、猿氣小子、珍珠奶茶背號，以及「大勝」、「樂天女孩」等角色專屬圖樣，球迷可享受 Custom Made 客製化服務——將最愛的選手或女孩姓名與背號燙印在球衣上，打造專屬於「十號隊友」的獨一無二戰袍。

除了商品預購與現貨販售，樂天女孩若潼、筠熹、曲曲、岱縈、河智媛、高橋佳帆等人，也率先到 STANCAVE 直營店親手客製屬於她們的海外行珍珠奶茶球衣，與球迷一同搶先感受「台灣日」的應援氛圍。

樂天女孩 高橋佳帆、筠熹客製台灣日珍珠奶茶球衣。（圖_DV提供）樂天女孩 高橋佳帆、筠熹客製台灣日珍珠奶茶球衣。（圖_DV提供）

嘎琳演繹樂天台灣日周邊商品。（圖_DV提供）嘎琳演繹樂天台灣日周邊商品。（圖_DV提供）

