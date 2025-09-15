MLB》山本由伸「殺手特質」媲美2體壇傳奇！主帥盼向克蕭學習1件事

山本由伸。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸近3場先發都繳出至少7局且10次三振好投，總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日也在節目中讚嘆山本由伸的「殺手特質」。

山本由伸在8月24日面對教士繳出6局優質先發，幫助道奇重返國西龍頭，當時羅伯斯也盛讚山本是「Killer」。近日在節目上，羅伯斯解釋：「就像喬丹（Michael Jordan）和老虎伍茲（Tiger Woods）一樣，他們的眼神裡毫無畏懼。由伸正是如此，對手一旦露出破綻，就會果斷給予致命一擊。他就像是13至14世紀的武士，是個真正的殺手。」

談到山本還能更進步的地方，羅伯斯指出：「他需要更有效率，他 是球隊最優秀的投手之一，如果每場只能投6到7局還是有些不夠，由伸很有潛力，但如果5局就投90球，要完投是不可能的。若能提高效率，他應該能投7到8局。因此他需要多投好球，先搶好球數，他常常在搶好球時浪費太多用球數。」

至於可以學習的對象，羅伯斯點名37歲塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），「克蕭好球率很高，能讓打者打不好變成出局數。以年紀來說，他沒辦法向由伸投長局數，但效率卻遠勝。他的球速雖不如巔峰，但仍會激勵自己拿出好表現，對任何人來說都是好榜樣。」

