體壇》女性運動再進一步！ 李洋見證簽署布萊頓宣言

李洋。（資料照，記者廖振輝攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為推動運動領域的性別平等與國際合作，立法院女子運動外交促進會於今天在中華奧會舉行「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，運動部長李洋也見證台灣女性在運動領域邁進一大步。

此次簽署特別邀請國際婦女與運動工作小組（IWG）外賓來台，並協助辦理此次簽署儀式，展現持續推動性別平等、強化國際連結的承諾。

布萊頓宣言自1994年由IWG首次於英國布萊頓提出，一直致力於推動全球女性與運動的發展，並於2014年在赫爾辛基進一步強化其內涵，成為全球體壇推動性別平等的重要指標。

李洋表示，今天非常榮幸能以運動部部長的身份出席見證立法院女子運動外交促進會簽署布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言。

2020年前教育部體育署及中華奧會已與台灣26個運動團體共同簽署，象徵台灣在推動女性參與運動上的努力。未來，運動部將持續加強推動運動外交，其中一項重點即是強化女性參與國際運動事務的人才培育，積極接軌國際體壇主流，共同打造更加多元與包容的體育環境。

中華奧會強調，未來將與運動部及各界持續合作，積極連結國際資源，攜手推動運動中的性別平等，打造更具包容力的運動環境。

