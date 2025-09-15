晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》今永昇太先發5局狂飆9K 霍納包辦3分打點助小熊擊敗光芒

2025/09/15 12:13

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰光芒的小熊，日籍強投今永昇太先發5局飆出9K失掉3分，不過打線靠著霍納（Nico Hoerner）單場雙安、包辦3分打點的帶領下，讓小熊最終以4：3氣走光芒，收下近5場比賽的第4勝。

今永昇太在比賽一開始就慘遭狙擊，擔任光芒雙箭頭的狄亞茲（Yandy Díaz）與卡米內洛（Junior Caminero），開局就上演「背靠背開轟」先馳得點，雖然小熊在下個半局靠著布許（Michael Busch）與霍納的串聯安打追回1分，不過3局上光芒單局3安再下一城。

今日掛帥主投的今永，用了91球投完5局送出9次三振，但也失掉3分，並以敗投候選人退場，不過小熊打線也隨後給予火力支援，6局下半哈普（Ian Happ）炸裂本季第22發全壘打，將分差追近至1分，7局下一二壘有人，輪到霍納上場打擊，相中烏塞塔（Edwin Uceta）紅中卡特球敲出左半邊的平飛安打，送回壘上兩名隊友一棒逆轉，也幫助今永逃離敗投。

隨後8、9兩局，小熊接連推派瑟巴爾（Caleb Thielbar）與基特里奇（Andrew Kittredge）上場，順利幫助球隊守下勝利。

小熊今天贏球後，目前戰績來到85勝64敗，穩坐國聯外卡龍頭，還多出第3名的大都會多達8.5場勝差，而光芒73勝76敗的戰績，距離美聯外卡名額的勝差來到7.5場，想進軍季後賽有一定的難度。

霍納。（路透）霍納。（路透）

