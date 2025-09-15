中職》UniGirls女孩日完美落幕 趙娟週感謝球迷感動落淚

趙娟週。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅「Unigirls with u」UG女孩日，吸引許多球迷共襄盛舉。除了女孩簽名會和22人全員壯觀演出外，球迷最期待的莫過於賽後表演，UniGirls將會如何展現最獨樹一幟的表演，令球迷拭目以待。

今日由「귀요미」趙娟週、Yovia一同獻唱抒情歌，其中更有韓文RAP，慵懶舒服的風格中帶有帥氣，因為趙娟週和Yovia都十分喜歡這首歌的旋律和歌手，決定這次一起表演這首歌，趙娟週也透過這次的機會謝謝球迷平時的照顧，過程更感動落淚。

Yovia表示，平時都把握零碎時間練習，雖然練習時間比較少，但還是成功且完美結束了。趙娟週則是認為這次比起去年女孩日比較不緊張，不僅是有了經驗，也是因為這次有Yovia的陪伴，她更說：「我很喜歡這次的配色和愛心（手燈），這也是我第一次看到印有頭像的摺疊扇，非常開心。」

第二組則是冞冞、妮妮、小美組成的「冞上你的美」，俏皮的韓語歌曲串燒搭配可愛的舞蹈，冞冞表示，球迷或許認為她們都會表演芭蕾或民族風的舞蹈，但這次嘗試不同的舞風，也算是一個驚喜，小美更現場加碼一小段舞蹈。

第三組為少少的「就我」，以中式曲風作為襯樂與扇子，身穿黑色旗袍，柔和的音樂及曼妙舞姿，甚至表現高柔軟度，十分具有其特色。少少表示，以往都是團體表演，這次決定突破自我，嘗試一個人solo，「我覺得最困難的動作之一是轉圈，有時候都會搞不清楚正面，平時為了提高柔軟度，所以我很多時間都在拉筋。」

第四組則是Yuki的「獨當椅面」，Yuki赤腳表演，輕和的舞蹈，加上不少椅子上高難度動作，讓球迷驚呼連連。地板因為太陽曝曬導致燙熱，也因為赤腳的關係，導致出現小水泡。Yuki 進入UniGirls已進十年，她更額外表示，除了跳舞之外，她也對主持有興趣。

「芮D to 7il」的一七和芮絲接著登場，穿上黑禮服以及細高跟鞋，搭配許多火辣舞蹈與地板動作，過程更有更換服裝的橋段，將現場氣氛帶到最高點，一七更表示，在她焦慮的時候，芮絲也會安慰她「沒事」，讓她盡量不緊張。原先芮絲和一七表演也需要用椅子作為道具，但發現跟其他組女孩撞歌，「但也是因為這次女孩們都想挑戰自我，所以大家一直都在創新。」

最後一組則是「全村的希望」賴賴、曼萍和詩詩，節奏鮮明的酷帥音樂與恰巧卡在拍點上的舞蹈，加上許多高超動作，現場球迷都看得目不轉睛，結束時也不吝嗇地大聲歡呼，賴賴、曼萍和詩詩也謝謝球迷熱烈進場支持。

女孩日的最後，UniGirls全體22人穿上女孩日球衣再一起表演「Golden」，每一位才華洋溢的UniGirls都是閃閃發光的星星，不可或缺的存在，在球迷的歡呼下，UniGirls向球迷鞠躬感謝，在滿山滿海的愛心手燈下，為今年的女孩日畫下完美句點。

統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝每一位UniGirls女孩們的用心策劃和演出，每一個才藝演出表演水準都很高，也讓球迷感受到UG女孩的另外一種美，對於表演的完美呈現，本週也是獅隊本季例行賽租借新莊棒球場擔任主場賽事最後一週，特別感謝這兩個月富邦悍將領隊林華韋、總經理陳昭如 全力協助，提供場地讓獅隊主題活動能順利進行，舉辦不同主題日服務棒球迷。」

