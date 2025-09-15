晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》曾在U18砲轟台灣奪冠 巨人頭號大物艾德里奇升上大聯盟

2025/09/15 14:49

艾德里奇。（資料照，美聯社）艾德里奇。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據消息指出，巨人即將從小聯盟3A拉上陣中20歲農場頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge），並將在鳳凰城與球隊會合。

目前在大聯盟百大新秀榜中排名第13、巨人農場第1的艾德里奇，在2023年選秀以首輪第16順位入隊，是一名以力量見長的打者，根據官網的球探報告，他獲得打擊50分、力量70分、跑速40分、臂力60分、守備45分、整體60分的評價，而他在小聯盟3年的期間，繳出.279/.360/.512的打擊三圍，合計也敲出了54發全壘打。

今年球季，艾德里奇在新人聯盟、2A以及3A有出賽紀錄，總計102場的比賽敲出100支安打，並有25發全壘打進帳，其中在3A層級有66場的出賽，繳出OPS.836的成績，外帶18轟與63分打點，成績相當出色。

根據《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）的報導中表示，巨人球團原先預計要讓艾德里奇在3A待滿，並在明年春訓時競爭一席大聯盟的位置，但由於陣中一壘手史密斯（Dominic Smith）右腿拉傷並進入10天傷兵名單，才導致計畫改變，並希望借助他的進攻火力，讓球隊能如願前進季後賽。

目前仍不清楚巨人會如何在這段時間使用艾德里奇，但就長期來說，預計將會與德弗斯（Rafael Devers）共同分擔一壘以及指定打擊的工作，不過眼下需要解決的問題，仍是打線該如何有所復甦，不過巨人將在接下來的7天客場之旅面對到5位先發右投，這也是給予左打的艾德里奇一個絕佳的開箱機會。

此外，艾德里奇在2022年U18世界盃棒球賽曾是美國隊的一員，在賽會敲出3發全壘打展現強打火力，其中2發全壘打的苦主分別是現在同樣效力巨人新人聯盟的陽念希，以及現今在中華職棒富邦悍將的黃保羅，最後甚至在冠軍戰擔任投手送出再見三振，擊敗台灣拿下該屆冠軍。

