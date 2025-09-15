中職》「對不起騙了學弟們」 林哲瑄深談引退艱難決定

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將36歲資深外野手林哲瑄，旅美歸國後於2015年返台投入選秀，狀元身分加入富邦悍將前身義大犀牛，曾任球隊6屆隊長，且多次參與國際賽，上週五透過球團宣布今舉辦引退記者會。

記者會上，提到決定引退的契機，林哲瑄感性表示：「首先想謝謝領隊林華韋、執行副領隊郭泰源和副領隊林威助，和總教練鋒哥（陳金鋒）一直以來照顧，謝謝Joyce（陳昭如）得知消息後為我規劃，謝謝大董出錢出力，成就那麼多好的選手。」

林哲瑄說，思考了許久，傷癒復出後在二軍作調整，和很多二軍學弟一起練，他們表現很出色，也許自己能用另一種方式協助他們，要做這個決定其實困難，有和太太聊到，她也很支持這個決定，也和經紀人討論過。

談到引退的困難決定，林哲瑄數度哽咽。至於最捨不得和最難忘回憶，他說，剛開始去美國時，接觸到完全不一樣的棒球，去年季末赴美訓練，資訊能幫助球隊，若能更早接觸，也許會不同。

林哲瑄說，最捨不得是沒辦法繼續在球場上奔跑、持續比賽。林哲瑄說：「前幾天看智勝比賽，有傳簡訊給陳真，說最後一打席很不可思議開轟。他回我『學長，如果你退休，我會很難過。』，當下不知道怎麼開口，只能說會持續陪他們，但對不起騙了他們，做出這決定真的困難。」

林哲瑄說，學弟們看到新聞，很多人詢問他為何退休，一起打球太久，有很多革命情感，不知怎麼親口跟他們說這個消息。林哲瑄也提到，有和前隊友陳品捷聊過，對方說急流勇退不見得不好，也和高國輝深聊許久，高國輝提到當教練的不容易。

林哲瑄2012年效力紅襪隊時登上大聯盟，是第8位登上大聯盟的台灣選手，返台後，中職生涯出賽799場、打擊率2成80。

