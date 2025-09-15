晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「對不起騙了學弟們」 林哲瑄深談引退艱難決定

2025/09/15 14:47

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將36歲資深外野手林哲瑄，旅美歸國後於2015年返台投入選秀，狀元身分加入富邦悍將前身義大犀牛，曾任球隊6屆隊長，且多次參與國際賽，上週五透過球團宣布今舉辦引退記者會。

記者會上，提到決定引退的契機，林哲瑄感性表示：「首先想謝謝領隊林華韋、執行副領隊郭泰源和副領隊林威助，和總教練鋒哥（陳金鋒）一直以來照顧，謝謝Joyce（陳昭如）得知消息後為我規劃，謝謝大董出錢出力，成就那麼多好的選手。」

林哲瑄說，思考了許久，傷癒復出後在二軍作調整，和很多二軍學弟一起練，他們表現很出色，也許自己能用另一種方式協助他們，要做這個決定其實困難，有和太太聊到，她也很支持這個決定，也和經紀人討論過。

談到引退的困難決定，林哲瑄數度哽咽。至於最捨不得和最難忘回憶，他說，剛開始去美國時，接觸到完全不一樣的棒球，去年季末赴美訓練，資訊能幫助球隊，若能更早接觸，也許會不同。

林哲瑄說，最捨不得是沒辦法繼續在球場上奔跑、持續比賽。林哲瑄說：「前幾天看智勝比賽，有傳簡訊給陳真，說最後一打席很不可思議開轟。他回我『學長，如果你退休，我會很難過。』，當下不知道怎麼開口，只能說會持續陪他們，但對不起騙了他們，做出這決定真的困難。」

林哲瑄說，學弟們看到新聞，很多人詢問他為何退休，一起打球太久，有很多革命情感，不知怎麼親口跟他們說這個消息。林哲瑄也提到，有和前隊友陳品捷聊過，對方說急流勇退不見得不好，也和高國輝深聊許久，高國輝提到當教練的不容易。

林哲瑄2012年效力紅襪隊時登上大聯盟，是第8位登上大聯盟的台灣選手，返台後，中職生涯出賽799場、打擊率2成80。

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中