體育 棒球 中職

中職》林華韋領隊宣布「留下哲瑄」 高國輝許願一起帶領年輕人

2025/09/15 15:17

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今林哲瑄引退記者會上，富邦育樂總經理陳昭如、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源和副領隊林威助到場，老戰友高國輝也驚喜現身。林華韋說，球隊確定留林哲瑄下來，希望他繼續指導年輕選手，具體職務則有待後續接洽。

林華韋說，林哲瑄堪稱球隊有史以來最好外野手，貢獻自己力量幫助球隊，場上的表現有目共睹，從他的隊友對他的看法與談話，則是大部分人都不知道，屬於林哲瑄的另一面。

林華韋也說，球員打到一定年紀，一定會思考退休，但當得知消息時仍震驚，想不到來得這麼快。

林華韋說：「很矛盾，知道這天要來且不遠，但真正得到消息時仍覺得快、覺得可惜。但作為球隊領隊，要思考如何善用哲瑄在球場經驗和人格特質，為富邦悍將帶來幫助，有與總經理討論，我們決定留哲瑄下來繼續指導年輕球員，這是一個確定方向，具體方式則有待後續聯繫接洽。」

退役後已轉任二軍教練的高國輝則說：「老實說比我自己引退記者會緊張，2008年認識到現在，十幾個年頭，在國家隊或球隊，左手邊一直是很安心角色，帶來正面能量，時時刻刻鼓勵我。今天他要引退，我想說希望某一天，我們能在新莊棒球場休息室，帶領年輕選手一起邁向勝利。」

林哲瑄引退記者會。（記者陳逸寬攝）林哲瑄引退記者會。（記者陳逸寬攝）

