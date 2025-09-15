足球》泰國查克摩爾暫代台灣女足教練 下週展開集訓備戰亞洲盃

泰國的查克摩爾（右）。（足協提供）

〔記者吳孟儒／ 綜合報導〕足球協會今天宣布，台灣女子國家代表隊將於 9月22日至24日 進行新一期集訓，這是繼7月東亞盃及全運會女子組賽程結束後的首次集訓，目標持續鎖定 2026亞洲盃決賽圈，另外，也宣布由來自泰國的查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）暫代教練工作，負責未來備戰事宜。

足協表示，台灣女足的原教練陳曉明合約將於 2025 年 12 月 31 日屆滿，已啟動組訓工作，未來三個月的集訓與 FIFA 國際比賽週，將由現任教練查克摩爾負責訓練規劃與整合國家隊備戰工作。同時也感謝陳曉明教練在合約最後階段，仍以經驗與建議給予支持，協助球隊的過渡與調整。

請繼續往下閱讀...

查克摩爾自 2024年3月加入女足教練團以來，與球員互動良好，並熟悉台灣足球環境，足協認為，他來自泰國的背景，讓台灣在對上亞洲盃同組對手越南隊有深入了解。此外，查克摩爾教練提出 TSG（Technical Study Group）技術分析團隊 構想，將邀集協會教練講習講師級人員參與，針對小組對手日本、越南與印度進行戰術研究與訓練計劃擬定，並定期針對木蘭聯賽比賽進行分析。此舉不僅可提升國內訓練與技術分析水平，也將間接強化國家隊戰力。

查克摩爾擁有 AFC Pro級教練證 與 AFC守門員講師資格，曾任泰國U23男足助理教練與守門員教練。在台期間，除成人女子隊外，也協助過 U17、U20女足 及 男子代表隊訓練，他將在首次暫代領軍的集訓期中，與球員共同凝聚對「邁向世界盃」的共識，為台灣女足下一步歷史突破奠定基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法