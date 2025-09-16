鄧愷威先發對「卡仔」、兄弟開箱韋禮加！ 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟今日有4場轉播賽事，台灣好手鄧愷威將先發對上響尾蛇，與台裔明星外野手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）正面交鋒，上場對紅雀先發前4局狂飆8K，卻在5局遭遇亂流的鄧愷威能否強勢繳出好投呢？國聯東區分區封王魔術數字剩下1的費城人，今天將作客洛杉磯對決近況火燙的道奇隊，大谷翔平能否開轟延續氣勢？此外還有小熊對海盜與勇士對國民的戲碼，喜愛大聯盟的觀眾絕對不要錯過了！
中職下半季進入白熱化階段，今天三地開打，中信兄弟將開箱新洋投韋禮加，對上台鋼強敵後勁；味全龍則是要讓旅外強投黃暐傑首次先發對上樂天桃猿的魔神樂；統一獅作客新莊主場派出胡智爲對決富邦悍將鈴木駿輔，精彩的中職賽事請球迷準時鎖定！
MLB
06:35 小熊@海盜 愛爾達體育2台
06:40 勇士@國民 愛爾達體育1台
09:30 巨人@響尾蛇 愛爾達體育2台、緯來體育
10:00 費城人@道奇 愛爾達體育1台
中華職棒
18：30 中信@台鋼 愛爾達體育1台、博斯體育1台
18：20 統一@富邦 愛爾達體育2台、MOMOTV
18：35 味全@樂天 DAZN2
NFL
06:55 海盜@德州人 愛爾達體育3台
09:55 電光@突擊者 愛爾達體育3台
