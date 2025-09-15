MLB》洋基出現潛在問題！ 資深記者：可能影響季後賽

沃倫。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基先發投手沃倫（Will Warren）今天面對紅襪單局爆6分吞下賽季第7敗，大聯盟洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，沃倫的不穩定有可能會影響洋基季後賽的輪值規劃。

沃倫是條紋軍本季除了王牌佛里德（Max Fried）與羅冬（Carlos Rodón）外，唯一先發30場以上的投手，然而有望迎來季後賽的洋基隊，卻不一定有辦法將他放進輪值當中。

請繼續往下閱讀...

霍克直言，洋基季後賽的輪值預計會是以佛里德與羅冬為主，沃倫的角色並沒有上述2人明確，而今天他首局就被季後賽潛在對手紅襪打爆的表現，更讓他的定位添上不確定性。

不過今天沃倫雖然在首局就被打爆，但接下來4局他都沒有再掉分，總教練布恩（Aaron Boone）受訪稱讚這點，「他穩住陣腳，並沒有讓首局影響他剩下的狀況，他給了我們機會。」

目前洋基仍有希爾（Luis Gil）與施利特勒（Cam Schlittler）等人有望爭奪季後賽先發席次，而沃倫本季對紅襪14.1局失15分，防禦率9.42的表現有可能成為最後的抉擇關鍵。

才剛結束與季後賽勁旅的12連戰，洋基目前以83勝66敗位居美聯東區第2名，落後藍鳥4.0場，不過接下來他們的賽程較競爭對手來說最軟，對手全部都是無緣季後賽的球隊，包含美中倒數的白襪與雙城，還有6場是對上美東墊底的金鶯，洋基要想晉級季後賽，甚至挑戰美東龍頭都不是沒有機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法