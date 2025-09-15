晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基出現潛在問題！ 資深記者：可能影響季後賽

2025/09/15 16:30

沃倫。（美聯社）沃倫。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基先發投手沃倫（Will Warren）今天面對紅襪單局爆6分吞下賽季第7敗，大聯盟洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，沃倫的不穩定有可能會影響洋基季後賽的輪值規劃。

沃倫是條紋軍本季除了王牌佛里德（Max Fried）與羅冬（Carlos Rodón）外，唯一先發30場以上的投手，然而有望迎來季後賽的洋基隊，卻不一定有辦法將他放進輪值當中。

霍克直言，洋基季後賽的輪值預計會是以佛里德與羅冬為主，沃倫的角色並沒有上述2人明確，而今天他首局就被季後賽潛在對手紅襪打爆的表現，更讓他的定位添上不確定性。

不過今天沃倫雖然在首局就被打爆，但接下來4局他都沒有再掉分，總教練布恩（Aaron Boone）受訪稱讚這點，「他穩住陣腳，並沒有讓首局影響他剩下的狀況，他給了我們機會。」

目前洋基仍有希爾（Luis Gil）與施利特勒（Cam Schlittler）等人有望爭奪季後賽先發席次，而沃倫本季對紅襪14.1局失15分，防禦率9.42的表現有可能成為最後的抉擇關鍵。

才剛結束與季後賽勁旅的12連戰，洋基目前以83勝66敗位居美聯東區第2名，落後藍鳥4.0場，不過接下來他們的賽程較競爭對手來說最軟，對手全部都是無緣季後賽的球隊，包含美中倒數的白襪與雙城，還有6場是對上美東墊底的金鶯，洋基要想晉級季後賽，甚至挑戰美東龍頭都不是沒有機會。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中