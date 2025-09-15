人物側寫》從大聯盟到中職舞台 林哲瑄宣告退役的傳奇旅程

富邦悍將林哲瑄選手引退記者會，富邦悍將領隊林華韋（右）宣布「留下哲瑄」。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將林哲瑄今天在記者會上正式宣告，將於今年球季結束後引退，以守備能力著稱的他被富邦領隊林華韋推崇是「有史以來最好的外野手」，應該是棒壇與球迷對他的一致評價，但他直言的個性卻引發「801旅事件」，也成為提及他生涯時會被一再議論的話題。

林哲瑄出生於花蓮，父親林漢森雖是田徑教練，但他從小就展現棒球天賦，三級棒球都在台南度過，在各階段都是球隊主將，不僅少棒、青少棒、青棒都入選國手，國小、國中時期還是主力投手，國中時期更是包辦投手獎、打點獎、全壘打獎的「投打二刀流」。

林哲瑄高中時期進入棒球名校南英商工，畢業後被美職波士頓紅襪以簽約金40萬美元網羅，在紅襪體系6年期間曾於2012年升上大聯盟，留下出賽9場、打數12個、安打3支、得分1分、打擊率0.250的成績，2012年季後被紅襪指定讓渡，期滿後雖被休士頓太空人放進40人名單，2個月後又被太空人指定讓渡。

林哲瑄2013年都待在太空人3A，2014年轉戰德州遊騎兵，為尋求更多出賽空間棄打從投，2015年決定回任外野手卻被遊騎兵釋出，該年3月加盟日本四國島聯盟plus高知鬥犬，季中決定返台參加中職選秀，在第一輪第一順位被義大犀牛指名，雙方簽下逐年月薪45萬、45萬、50萬元的3年合約。

林哲瑄進入中職後展現看板球星的魅力與令人讚嘆的守備能力，中外野防區也因為他喜歡釣蝦被球迷稱為「釣蝦場」，他於2016-19年締造外野手金手套四連霸，返台首年2016年就幫助義大犀牛拿到年度總冠軍，他也獲選該年台灣大賽MVP。

富邦集團於2016年季後接手義大犀牛，球隊更名富邦悍將後於2017年才打4場比賽，他於3月30日賽後於臉書發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」被認為是針對隊友林益全的守備不積極，因為有不少現役球員甚至球員眷屬留言回應引發軒然大波，被稱為「801旅事件」，富邦總教練葉君璋與領隊蔡承儒相繼出面處理都無法平息，最後請出兩人在南英商工的總教練陳献榮調停才勉強落幕。

林哲瑄在中職累計11個球季，出賽799場、打數2752個、安打771支、全壘打64支、打點342分、得分412分、盜壘109次、打擊率0.280，生涯OPS+（標準化攻擊指數）是優於聯盟平均的107.99。

