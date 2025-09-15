晴時多雲

體育 棒球 中職

棒球》挑戰中職選秀！台裔韓籍外野手劉祥斌加盟台壽霸龍隊

2025/09/15 17:05

劉祥斌。（經紀公司提供）劉祥斌。（經紀公司提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台裔韓國職棒外野手劉祥斌（Yoo Sang-bin），近期加盟業餘成棒台中台壽霸龍隊，將在新賽季以他的速度與守備實力強化球隊外野陣容。而日後劉祥斌若恢復中華民國國籍，可有資格參與中職選秀。

劉祥斌今年25歲，出身於韓國職棒體系，2022年韓職選秀落選，但隨即與韓華鷹簽下育成約，在韓職留下2年合計20場出賽、累積打擊率2成88。

兼具速度、守備範圍與打擊技巧，劉祥斌曾多次在比賽中展現關鍵守備與攻擊能力。作為台裔球員，他的到來不僅為霸龍隊外野戰力注入新能量，也象徵著跨國棒球文化的交流與連結。

台壽霸龍隊總教練湯登凱表示：「祥斌是一位極具潛力與即戰力的外野手，他的速度與防守將為球隊帶來幫助。我們也很期待他作為台裔球員，能夠快速融入台灣棒球環境。」

劉祥斌則在加盟時表示：「能以台裔身分回到台灣打球，對我來說意義重大。我會努力展現最好的一面，為球隊與球迷帶來更多勝利與感動。」

上個月中旬台中台壽霸龍隊至中國參加海峽盃棒球賽，劉祥斌因簽證關係趕不上團隊行程，球隊特別安排至中信兄弟二軍基地練習。

隨著劉祥斌的加盟，霸龍隊即將迎接到來的爆米花聯盟的戰力布局更加完整，球迷也期待他能在台灣球場展現韓職磨練出的經驗與實力，成為球隊不可或缺的戰力。

劉祥斌。（經紀公司提供）劉祥斌。（經紀公司提供）

劉祥斌。（經紀公司提供）劉祥斌。（經紀公司提供）

劉祥斌。（經紀公司提供）劉祥斌。（經紀公司提供）

